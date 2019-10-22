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Шахтар - Динамо Загреб: анонс матчу

Новини » Спорт    22.10.2019 - 11:55
Шахтар - Динамо Загреб: анонс матчу
Фото: "Шахтар" підходить до зустрічі з "Динамо" Загреб без кадрових втрат (twitter.com/fcshakhtar)

Готуємося до поєдинку 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" і загребське "Динамо" зіграють у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважаю господарів поля фаворитами поєдинку. "Гірники" підходять до зустрічі без кадрових втрат.

22 жовтня 19:55
Харків, ОСК "Металіст"

Після двох турів "Шахтар" і "Динамо" мають по 3 очки, але на другому місці йде хорватський клуб завдяки кращій різниці голів. Обидві команди в попередніх турах перемогли італійську "Аталанту" та програли англійському "Манчестер Сіті". Тому саме з чемпіонами Хорватії донеччани будуть боротися за вихід із групи, й 2 особисті зустрічі поспіль клуби розглядають як ключові для продовження боротьби в турнірі.

Обидві команди, щоб більше часу присвятити майбутнього поєдинку, провели матчі в національних першостях в п'ятницю, 18 жовтня. "Шахтар" із переконливим рахунком 6:0 переміг "Колос", а загребське "Динамо" також впевнено обіграло на виїзді "Горіцу" - 4:2.

Раніше клуби двічі перетинались у єврокубках - в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів сезону 2008/09. Спершу "Шахтар" переміг у Донецьку з рахунком 2:0, а в другій зустрічі на "Максимірі" зміцнив успіх - 3:1.

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