"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников в 1/4 Кубка Украины: итоги жеребьевки

Сегодня, 15 декабря, в киевском Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины сезона 2021/22. На этой стадии сыграют семь клубов Украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УПЛ.
По итогам жеребьевки в 1/4 Кубка Украины сыграют следующие пары:
Отметим, первыми в этих пары указаны команды-хозяева матчей четвертьфинальной стадии.
Напомним, на этой неделе также прошли жеребьевки следующей стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА. Украинские клубы не будут играть в весенней стадии еврокубков.