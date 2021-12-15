RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Шахтар" і "Динамо" дізналися суперників в 1/4 Кубка України: підсумки жеребкування

Автор: Олександр Мороз

Сьогодні, 15 грудня, в київському Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу розіграшу Кубка України сезону 2021/22. На цій стадії зіграють сім клубів Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УПЛ.

За підсумками жеребкування в 1/4 Кубка України зіграють наступні пари:

  • "Львів" - "Шахтар"
  • "Олександрія" - "Динамо"
  • "Дніпро-1" - "Ворскла"
  • "Металіст" - "Зоря"

Відзначимо, першими в цих пари вказані команди-господарі матчів чвертьфінальної стадії.

Нагадаємо, цього тижня також пройшли жеребкування наступної стадії Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА. Українські клуби не гратимуть у весняній стадії єврокубків.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоШахтарКубок УкраїниФутбол