"Шахтар" і "Динамо" дізналися суперників в 1/4 Кубка України: підсумки жеребкування

Сьогодні, 15 грудня, в київському Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу розіграшу Кубка України сезону 2021/22. На цій стадії зіграють сім клубів Української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УПЛ.
За підсумками жеребкування в 1/4 Кубка України зіграють наступні пари:
Відзначимо, першими в цих пари вказані команди-господарі матчів чвертьфінальної стадії.
Нагадаємо, цього тижня також пройшли жеребкування наступної стадії Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА. Українські клуби не гратимуть у весняній стадії єврокубків.