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УЕФА провела повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Все результаты

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Ньон, Понедельник 13 декабря 2021 16:34
УЕФА провела повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Все результаты Фото: стали известны результаты новой жеребьевки 1/8 финала ЛЧ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал результаты новой жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Предыдущие были отменены из-за технической ошибки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УЕФА.

В ходе новой жеребьевки сформировались следующие пары:

  • "Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Германия);
  • "Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия);
  • "Бенфика" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды);
  • "Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция);
  • "Атлетико" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия);
  • "Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия);
  • "Интер" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия);
  • "ПСЖ" (Франция) - "Реал" (Испания).

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта. Отсеянные команды ответные матчи проведут дома.

Напомним, ранее УЕФА объявил недействительным результаты жеребьевки матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

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