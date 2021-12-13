УЕФА провела повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Все результаты
Фото: стали известны результаты новой жеребьевки 1/8 финала ЛЧ (GettyImages)
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал результаты новой жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Предыдущие были отменены из-за технической ошибки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УЕФА.
В ходе новой жеребьевки сформировались следующие пары:
- "Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Германия);
- "Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия);
- "Бенфика" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды);
- "Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция);
- "Атлетико" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия);
- "Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия);
- "Интер" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия);
- "ПСЖ" (Франция) - "Реал" (Испания).
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта. Отсеянные команды ответные матчи проведут дома.