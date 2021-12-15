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"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников в 1/4 Кубка Украины: итоги жеребьевки

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Киев, Среда 15 декабря 2021 15:56
"Шахтер" и "Динамо" узнали соперников в 1/4 Кубка Украины: итоги жеребьевки Фото: "Шахтер" сыграет с "Львовом" на этой стадии (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Александр Мороз

Сегодня, 15 декабря, в киевском Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины сезона 2021/22. На этой стадии сыграют семь клубов Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УПЛ.

По итогам жеребьевки в 1/4 Кубка Украины сыграют следующие пары:

  • "Львов" - "Шахтер"
  • "Александрия" - "Динамо"
  • "Днепр-1" - "Ворскла"
  • "Металлист" - "Заря"

Отметим, первыми в этих пары указаны команды-хозяева матчей четвертьфинальной стадии.

Напомним, на этой неделе также прошли жеребьевки следующей стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА. Украинские клубы не будут играть в весенней стадии еврокубков.

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