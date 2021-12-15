"Шахтар" і "Динамо" дізналися суперників в 1/4 Кубка України: підсумки жеребкування
Фото: "Шахтар "зіграє з" Львовом " на цій стадії (twitter.com/FCShakhtar)
Сьогодні, 15 грудня, в київському Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу розіграшу Кубка України сезону 2021/22. На цій стадії зіграють сім клубів Української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УПЛ.
За підсумками жеребкування в 1/4 Кубка України зіграють наступні пари:
- "Львів" - "Шахтар"
- "Олександрія" - "Динамо"
- "Дніпро-1" - "Ворскла"
- "Металіст" - "Зоря"
Відзначимо, першими в цих пари вказані команди-господарі матчів чвертьфінальної стадії.
Нагадаємо, цього тижня також пройшли жеребкування наступної стадії Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА. Українські клуби не гратимуть у весняній стадії єврокубків.