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"Шахтар" і "Динамо" дізналися суперників в 1/4 Кубка України: підсумки жеребкування

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Київ, Середа 15 грудня 2021 15:56
"Шахтар" і "Динамо" дізналися суперників в 1/4 Кубка України: підсумки жеребкування Фото: "Шахтар "зіграє з" Львовом " на цій стадії (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Олександр Мороз

Сьогодні, 15 грудня, в київському Будинку футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу розіграшу Кубка України сезону 2021/22. На цій стадії зіграють сім клубів Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт УПЛ.

За підсумками жеребкування в 1/4 Кубка України зіграють наступні пари:

  • "Львів" - "Шахтар"
  • "Олександрія" - "Динамо"
  • "Дніпро-1" - "Ворскла"
  • "Металіст" - "Зоря"

Відзначимо, першими в цих пари вказані команди-господарі матчів чвертьфінальної стадії.

Нагадаємо, цього тижня також пройшли жеребкування наступної стадії Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій УЄФА. Українські клуби не гратимуть у весняній стадії єврокубків.

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