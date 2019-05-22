Шахтер - Динамо: где смотреть матч

В матче 30 тура УПЛ новоиспеченный чемпион Украины донецкий "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо". Букмекерские компании считают, что "горняки" - фавориты этого поединка.

22 мая 19:36

Харьков, ОСК "Металлист"

Последнее украинское Эль-Классико "Шахтер" - "Динамо" в нынешнем сезоне состоится 22 мая в Харькове на ОСК "Металлист".

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Время начала матча - 19:36. Это отсылка к году основания донецкого клуба в честь победы команды в чемпионате.

Напомним, "Шахтер" выйдет на матч в статусе самого титулованного клуба в истории независимой Украины. В активе дончан 34 трофеи, что ровно на один больше, чем у "Динамо".