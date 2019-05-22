Шахтар - Динамо: де дивитися матч

В матчі 30 туру УПЛ новоспечений чемпіон України донецький "Шахтар" прийматиме київське "Динамо". Букмекерські компанії вважають, що "гірники" - фаворити цього поєдинку.

22 травня 19:36

Харків, ОСК "Металіст"

Останнє українське Ель Класіко "Шахтар" - "Динамо" в нинішньому сезоні відбудеться 22 травня в Харкові на ОСК "Металіст".

У прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2". Час початку матчу - 19:36. Це відсилання до року заснування донецького клубу на честь перемоги команди в чемпіонаті.

Нагадаємо, "Шахтар" вийде на матч в статусі найтитулованішого клубу в історії незалежної України. В активі донеччан 34 трофеї, що рівно на один більше, ніж у "Динамо".