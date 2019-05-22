ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Шахтер - Динамо: где смотреть матч

Новости » Спорт    22.05.2019 - 12:32
Шахтер - Динамо: где смотреть матч
Фото: "Шахтер" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Где и когда поединок 30 тура чемпионата Украины

В матче 30 тура УПЛ новоиспеченный чемпион Украины донецкий "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо". Букмекерские компании считают, что "горняки" - фавориты этого поединка.

22 мая 19:36
Харьков, ОСК "Металлист"

 

Последнее украинское Эль-Классико "Шахтер" - "Динамо" в нынешнем сезоне состоится 22 мая в Харькове на ОСК "Металлист".

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Время начала матча - 19:36. Это отсылка к году основания донецкого клуба в честь победы команды в чемпионате.

Напомним, "Шахтер" выйдет на матч в статусе самого титулованного клуба в истории независимой Украины. В активе дончан 34 трофеи, что ровно на один больше, чем у "Динамо".

Шахтер - Динамо: анонс матча Ведущий защитник "Шахтера" может пропустить матч против "Динамо"
Новости Украины ДинамоШахтеронлайн-трансляцияЧемпионат УкраиныонлайнУПЛ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь