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Шахтар - Динамо: де дивитися матч

Новини » Спорт    22.05.2019 - 12:32
Шахтар - Динамо: де дивитися матч
Фото: "Шахтар" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Де і коли поєдинок 30 туру чемпіонату України

В матчі 30 туру УПЛ новоспечений чемпіон України донецький "Шахтар" прийматиме київське "Динамо". Букмекерські компанії вважають, що "гірники" - фаворити цього поєдинку.

22 травня 19:36
Харків, ОСК "Металіст"

 

Останнє українське Ель Класіко "Шахтар" - "Динамо" в нинішньому сезоні відбудеться 22 травня в Харкові на ОСК "Металіст".

У прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2". Час початку матчу - 19:36. Це відсилання до року заснування донецького клубу на честь перемоги команди в чемпіонаті.

Нагадаємо, "Шахтар" вийде на матч в статусі найтитулованішого клубу в історії незалежної України. В активі донеччан 34 трофеї, що рівно на один більше, ніж у "Динамо".

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