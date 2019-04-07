Шахтер - Динамо: где смотреть матч

Донецкий "Шахтер" примет киевское "Динамо" на четвертьфинальной стадии Кубка Украины. В этом противостоянии букмекеры отдают предпочтение "горнякам".

7 апреля 17:00

Харьков, ОСК "Металлист"

Матч 1/4 Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" пройдет на 38-тысячном стадионе "Металлист" в Харькове. Прямую онлайн трансляцию нашего "классико" покажет телеканал "Футбол 1". Игра стартует в 17:00.

Напомним, комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил судейскую бригаду, которая будет обслужит матч "Шахтер" - "Динамо".

Действующим обладателем трофея является "Шахтер". "Горняки" в 12 раз в истории завоевали Кубок и стали лидерами турнира по числу побед.