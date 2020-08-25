Шахтер - Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины (счет 1:2)

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" определят обладателя первого в новом сезоне трофея - Суперкубка Украины. Трансляция начнется в РБК-Украина в 21:00, а смотреть матч можно на телеканалах "Футбол 1" и ТРК "Украина". Из-за карантинных ограничений поединок пройдет без зрителей.

Перерыв 1:2

45 мин. После перерыва продолжим следить за одним из главных противостояний в украинском футболе.

41 мин. Теперь сам Тете решается на удар с линии штрафной, но мяч попадает в перекладину.

37 мин. Отыгрывает "Шахтер" один мяч. Мораес после навеса от Тете точно пробил головой в ворота своего бывшего клуба.

36 мин. Скользкий газон и скользкий мяч обусловливают брак в передачах.

31 мин. ГОООООООООЛ! Родригес увеличивает преимущество "Динамо".

25 мин. Мораес не попадает по мячу после навеса с углового флага.

23 мин. Плотный ливень сейчас поливает поле.

20 мин. ГООООООООЛ! Де Пена ударом головой с нескольких метров поразил ворота "горняков"!

18 мин. "Динамо" владеет мячом. Уже было несколько попыток атаковать ворота Пятова.

16 мин. Дождило в Киеве в течение дня, шел дождь вечером и вот опять.

11 мин. Успокоилась немного игра.

7 мин. Совсем пока не получаются атаки у "бело-синих".

5 мин. А вот динамовцы пока не провели ни одной позиционной атаки.

1 мин. И сразу "Шахтер" пошел в атаку. Додо ворвался в штрафную "Динамо" и пробил, но мяч попал в Сидорчук. "Горняки" пытались убедить Виталия Романова, мяч попал в руку, однако как показали повторы - в бедро.

1 мин. Главный судья Виталий Романов дал старт матчу!

20:59 Раздается национальный гимн Украины.

20:57 Мирча Луческу и Луиш Каштру тепло пообщались перед игрой.

20:55 Команды также выходят!

20:52 На поле выносят флаги с эмблемами всех участников Премьер-лиги сезона 2020/21.

20:40 "Шахтер" и "Динамо" сейчас идут вплотную друг к другу по количеству трофеев в своей истории. Сегодня один из соперников выйдет вперед по победам в Суперкубке Украины. Пока у соперников полный паритет - по 8. В прошлом году сильнее были киевляне.

20:20 Суперкубок Украины впервые пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Арена уже ждет поединок.

20:10 Представляем вашему вниманию стартовые составы команд:

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Тете, Мораес

Запасные: Трубин, Болбат, Хочолава, Марлос, Соломон, Коноплянка, Майкон, Фернандо, Коваленко

"Динамо": Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Шапаренко, Родригес, Супряга

Запасные: Бойко, Вивчаренко, Забарный, Цитаишвили, Цыганков, Леднев, Андриевский, Дуэлунд, Соль

20:00 Уже известны формы, в которых команды выйдут на поле. Соперники сыграют в своих основных комплектах: "Шахтер" - в оранжевых футболках и черных шортах, а "Динамо" - в новом белом основном комплекте формы с горизонтальными синими полосами.