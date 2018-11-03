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Шахтар - Динамо: онлайн трансляція

Новини » Спорт    03.11.2018 - 09:19
Шахтар - Динамо
Шахтар - Динамо

РБК-Україна проведе трансляцію центрального поєдинку 14 туру УПЛ

Шахтар - Динамо. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна  о 17:00, а дивитися матч можна на Футбол 2. Лідери українського футболу донецький "Шахтар" і київське "Динамо" зіграють у центральному матчі 14 туру УПЛ. На думку букмекерів, очевидним фаворитом даного протистояння є "гірники".

3 листопада 17:00
Харків, стадіон Металіст

 

У турнірній таблиці донецький клуб випереджає киян на 5 очок і очолює чемпіонську гонку. У попередньому турі "Шахтар" впевнено здолав "Арсенал-Київ" (0:3). "Динамо" ж, навпаки, здивували сенсаційною поразкою від ФК "Львів" на своєму полі (0:1).

Попередня зустріч команд в чемпіонаті України відбулася в першому колі, коли "Динамо" на НСК "Олімпійський" перемогло з рахунком 1:0. Вирішальним виявився точний удар Вербича головою після подачі Циганкова зі стандарту на 65 хвилині.

Всього історія зустрічей команд нараховує 58 поєдинків: 19 перемог "Шахтаря", 24 - "Динамо", 15 нічиїх. Сумарна різниця м'ячів: 67-75. На своєму полі "оранжево-чорні" взяли верх 11 разів при 9 світових і 8 поразках. Голи: 36-29 на користь "гірників".

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