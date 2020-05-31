ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Динамо" програло "Шахтарю" і опустилося на 4 місце в УПЛ

Новини » Спорт     31.05.2020 - 18:56
"Динамо" програло "Шахтарю" і опустилося на 4 місце в УПЛ
Фото: "Шахтар" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Кияни вели в рахунку, але не втримали перевагу

Донецький "Шахтар" без проблем здолав київське "Динамо" з рахунком 3:1 у матчі 24 туру української Прем'єр-ліги, який відновився після послаблення карантину. Поєдинок відбувся на НСК "Олімпійський" за порожніх трибун, хоча номінальним господарем поля були "гірники".

"Біло-сині" повели в рахунку на 19 хвилині зустрічі, коли Сергій Сидорчук забив розкішним ударом від штанги, але головний арбітр зустрічі Катерина Монзуль скасувала гол хавбека киян після перегляду відеоповтору. Вона зафіксувала фол захисника "Динамо" Дениса Попова на Тараса Степаненка. Сам гравець киян отримав жовту.

На 38 хвилині "Динамо" все-таки відкрив рахунок зусиллями Буяльського, який без перешкод поклав м'яч головою у кут. Через хвилину Марлос зрівняв рахунок, а ще через 29 досвідчений гравець оформив дубль. Збільшив перевагу "Шахтаря" на 74 хвилині Антоніо Маркос.

За підсумками туру "Шахтар" зміцнив лідерство в турнірній таблиці і збільшив відрив від другого місця до 16 очок. а "Динамо" йде на четвертій позиції, поступаючись "Зорі" і "Десні" за додатковими показниками.

Нагадаємо, один з матчів 24 туру чемпіонату не відбудеться через виявлення коронавірусу у гравців команди.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ДинамоШахтарУПЛ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся