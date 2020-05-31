"Динамо" програло "Шахтарю" і опустилося на 4 місце в УПЛ

Фото: "Шахтар" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Кияни вели в рахунку, але не втримали перевагу

Донецький "Шахтар" без проблем здолав київське "Динамо" з рахунком 3:1 у матчі 24 туру української Прем'єр-ліги, який відновився після послаблення карантину. Поєдинок відбувся на НСК "Олімпійський" за порожніх трибун, хоча номінальним господарем поля були "гірники".

"Біло-сині" повели в рахунку на 19 хвилині зустрічі, коли Сергій Сидорчук забив розкішним ударом від штанги, але головний арбітр зустрічі Катерина Монзуль скасувала гол хавбека киян після перегляду відеоповтору. Вона зафіксувала фол захисника "Динамо" Дениса Попова на Тараса Степаненка. Сам гравець киян отримав жовту.

На 38 хвилині "Динамо" все-таки відкрив рахунок зусиллями Буяльського, який без перешкод поклав м'яч головою у кут. Через хвилину Марлос зрівняв рахунок, а ще через 29 досвідчений гравець оформив дубль. Збільшив перевагу "Шахтаря" на 74 хвилині Антоніо Маркос.

За підсумками туру "Шахтар" зміцнив лідерство в турнірній таблиці і збільшив відрив від другого місця до 16 очок. а "Динамо" йде на четвертій позиції, поступаючись "Зорі" і "Десні" за додатковими показниками.

Нагадаємо, один з матчів 24 туру чемпіонату не відбудеться через виявлення коронавірусу у гравців команди.

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Автор: Вера Олейник