Шахтар - Бенфіка: анонс матчу

Фото: "Шахтар" - "Бенфіка" (twitter.com/FCShakhtar)

Готуємося до першого поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи

"Шахтар" приймає "Бенфіку" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 20:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери з не великою перевагою віддають перевагу господарям поля. Донеччан з розіграшу Ліги чемпіонів вибив італійський клуб.

20 лютого 19:55

Харків, ОСК "Металіст"

У Харкові зустрінуться кращі клуби України і Португалії. Обидві команди є чемпіонами своїх країн і ще восени грали на груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Гірники" до останнього туру зберігали шанси на вихід з групи, але замість того, щоб обігрувати в Харкові "Аталанту", повторили свою найбільшу домашню поразку в турнірі - 0:3. Команда залишилася на третьому місці після "Манчестер Сіті" і "Аталанти", "Орли" припинили боротьбу за вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в п'ятому турі, пропустивши вперед "РБ Лейпциг" і "Ліон".

"Бенфіка" лідирує в португальській лізі, але при цьому програла два останні матчі. В суботу "орли" поступилися вдома "Бразі" 0: 1, а до цього програли в гостях "Порту" 2: 3. Зате в попередніх 16 зустрічах чемпіонату вони здобули 16 перемог.

Відмінністю підготовки донеччан від графіка "Бенфіки" є наявність тривалої паузи в УПЛ. Під час зимової паузи в чемпіонаті України провели два тренувальних збори і зіграли вісім спарингів. Як підсумок - п'ять перемог, дві нічиї та одна поразка.

Суперники у своїй історії зустрічалися двічі - на груповому етапі Ліги чемпіонів в сезоні 2007/08. І кожен здобув по одній перемозі в гостях: "Шахтар" в Лісабоні 1:0, "Бенфіка" - 2:1 в Донецьку.