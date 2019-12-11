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Шахтар - Аталанта: прогноз букмекерів

Новини » Спорт     11.12.2019 - 13:42
Шахтар - Аталанта: прогноз букмекерів
Фото: "Шахтар" - "Аталанта" (shakhtar.com)

Фахівці вважають, що шанси команд рівні

Донецький "Шахтар" на домашньому стадіоні в Харкові зіграє проти італійської "Аталанти" в рамках фінального туру групового раунду Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2".

11 грудня 19:55
Харків, ОСК "Металіст"

На думку букмекерів, шанси команд на перемогу практично рівні. На успіх "Шахтаря" можна поставити з коефіцієнтом 2,60, а на те, що три очки зуміє взяти "Аталанта" - також 2,60. Коефіцієнт на нічию дорівнює 3,75. Найбільш вірогідним рахунком фахівці називають нічию з рахунком 1:1

Поєдинок розсудить німецька бригада арбітрів на чолі з 38-річним Феліксом Цвайером.

Попередній матч команди провели в рамках другого туру, де донеччани зуміли здобути перемогу з рахунком 2:1.

Для виходу в плей-офф Ліги чемпіонів "Шахтар" повинен обігравати "Аталанту", або в разі нічиєї сподіватися на вдалий результат паралельного матчу між загребським "Динамо" і "Манчестер Сіті". У "гірників" в активі 6 очок, у хорватів - 5 очок, в італійської команди - 4. "Містяни", як і ще 13 клубів, застовпили собі місце у наступному раунді турніру.

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