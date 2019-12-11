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Шахтер - Аталанта: анонс матча

Новости » Спорт     11.12.2019 - 10:06
Шахтер - Аталанта: анонс матча
Фото: "Шахтер" - "Аталанта" (shakhtar.com)

Готовимся к заключительному поединку группового этапа Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" проведет заключительный, шестой поединок группового турнира Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты". Трансляция начнется в 19:55, а смотреть поединок можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считают, что шансы команд практически равны. На игре будет работать немецкая бригада арбитров.

11 декабря 19:55
Харьков, ОСК "Металлист"

Это важный матч для подопечных Луиша Каштру, так как от его результата будет решаться судьба "горняков" в Лиге чемпионов. Данный момент уже известны 14 участников плей-офф, место среди которых себе застолбил лидер группы C "Манчестер Сити". А вот на вторую путевку шансы сохраняются у трех клубов - у "Шахтера" 6 очков, у "Динамо" Загреб - 5 очков, у "Аталанты" - 4.

Донецкому клубу нужно в Харькове обыгрывать итальянцев, чтобы не зависеть от результата параллельного матча. Ничья станет для "горняков" положительным результатом лишь в том случае, если загребский клуб не победит "горожан", тогда как итальянцев она не устраивает категорически.

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