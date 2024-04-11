"Шахтар" забрав обидві нагороди туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 23-го туру вітчизняної першості віддала призи найкращим гравцеві та тренеру представникам донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Півзахисник "гірників" Артем Бондаренко – футболіст туру чемпіонату України. Він доклався до важливої перемоги чинних чемпіонів над львівським "Рухом" (3:1).

Хавбек оформив дубль у першому таймі протистояння. Спершу він із лінії штрафного технічно поклав м'яч у нижній кут воріт "жовто-чорних". А згодом пройшов із власної половини поля до входу карної зони та розкішно пробив під стійку.

Натомість керманич "Шахтаря" Маріно Пушіч – найкращий тренер 23-го туру. Боснійсько-нідерландський фахівець здобув дев'яту перемогу за 11 матчів чемпіонату на чолі "гірників". Підопічні Пушіча стали одноосібним лідером турніру (49 очок).

На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Бондаренко випередив Луїфера, Устименка та Кучеренка. Натомість Пушіч виявився кращим за Григорчука. Шандрука та Дулуба.