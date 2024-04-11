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"Шахтер" забрал обе награды тура УПЛ

Киев, Четверг 11 апреля 2024 11:27
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"Шахтер" забрал обе награды тура УПЛ Фото: Артем Бондаренко оформил победный дубль против "Руха" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам 23-го тура отечественного первенства отдала призы лучшим игроку и тренеру представителям донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Полузащитник "горняков" Артем Бондаренко – футболист тура чемпионата Украины. Он приложился к важной победе действующих чемпионов над львовским "Рухом" (3:1).

Хавбек оформил дубль в первом тайме противостояния. Сначала он с линии штрафной технично уложил мяч в нижний угол ворот "желто-черных". А потом прошел со своей половины до входа в штрафную и роскошно пробил под штангу.

В свою очередь наставник "Шахтера" Марино Пушич – лучший тренер 23-го тура. Боснийско-нидерландский специалист одержал девятую победу за 11 матчей чемпионата во главе "горняков". Подопечные Пушича стали единоличным лидером турнира (49 очков).

На первом этапе лучших игрока и тренера тура называли журналисты ряда изданий, а на втором – за номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. Бондаренко опередил Луифера, Устименко и Кучеренко. Пушич же оказался лучше Григорчука. Шандрука и Дулуба.

&quot;Шахтер&quot; забрал обе награды тура УПЛ

К слову, ранее составили перечень самых дорогих футболистов УПЛ во главе с Судаковым.

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