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"Шахтар" – "Янг Бойз": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Гельзенкірхен, Понеділок 04 листопада 2024 15:30
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"Шахтар" – "Янг Бойз": де дивитися матч Ліги чемпіонів Фото: Георгій Судаков (ліворуч) та інші "гірники" ще не забивали в турнірі цьогоріч (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" протистоятиме швейцарському "Янг Бойз" у 4-му турі загального етапу Ліги чемпіонів 2024/25.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Шахтар" – "Янг Бойз" відбудеться в німецькому Гельзенкірхені 6 листопада. Поєдинок прийме "Фельтінс-Арена". Старт зустрічі призначений на 19:45 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч "гірників" у головному єврокубку не покажуть. Усі поєдинки загального етапу головного єврокубка на території України транслюватиме медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Ліги чемпіонів. Наживо матч буде доступний у передплатах "Максимальна" та "Спорт".

О 18:45 розпочнеться передматчева студія. У гості до ведучих Олександри Кучеренко та Вадима Шевякіна завітають колишні футболісти збірної України – Олександр Головко та Едуард Цихмейструк. Коментуватимуть поєдинок Сергій Лук'яненко та Владислав Шалота.

Турнірні шляхи "Шахтаря" вдруге перетнулися з "Янг Бойз". У кваліфікації Ліги чемпіонів 2016/17 "гірники" після обміну домашніми перемогами зазнали прикрої поразки в серії пенальті. У лавах чемпіона України з того складу залишився лише хавбек Тарас Степаненко.

"Шахтар" у Лізі чемпіонів 2024/25

Чемпіон України розпочав турнір із основного раунду. Загалом підопічні Маріно Пушіча зіграють 8 матчів.

У трьох стартових турах "гірники" набрали 1 очко. Після нульової нічиєї з італійською "Болоньєю" донеччани зазнали двох поразок – від "Аталанти" з Бергамо (0:3) та лондонського "Арсенала" (0:1). Поєдинок проти "Янг Бойз" стане другим домашнім для "Шахтаря".

У німецькому Гельзенкірхені "гірники" зіграють ще два матчі – проти мюнхенської "Баварії" та французького "Бреста". На виїзді команда Пушіча протистоятиме нідерландському ПСВ і дортмундській "Боруссії". Для виходу в наступний етап треба набрати орієнтовно 10 пунктів.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію "Янг Бойз" зразка сезону 2024/25.

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