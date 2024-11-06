Приклад для Судакова та компанії. "Шахтар" здолав "Янг Бойз" у Юнацькій лізі УЄФА

Донецький "Шахтар" U-19 здобув вольову перемогу над однолітками зі швейцарського "Янг Бойз" в основному раунді Юнацької ліги УЄФА 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Юнацька ліга УЄФА, "шлях ліги", основний раунд, 4-й тур

"Шахтар" U-19 – "Янг Бойз" U-19 – 3:2

Голи: Цуканов, 29, Костюк, 35, Тютюнов, 43 – Цімба, 11 (пенальті), Башмарін, 82 (автогол)

"Бджоли" зуміли оформити швидкий м'яч. Юні "гірники" помилилися під пресингом на власній половині, тож Огарков сфолив у штрафному майданчику – одинадцятиметровий. До позначки підійшов Цімба та впевнено розвів м'яч і кіпера в різні кути.

"Шахтар" U-19 відігрався на 29-й хвилині. Це Цуканов результативно зіграв на дальній стійці після прострілу Дрозда з лівого флангу. А ще за кілька хвилин підопічні Олексія Бєліка вже були попереду. Сметана подав штрафний на лінію воротарського, де Костюк грудьма відправив м'яч за лінію.

"Гірники" не збавили обертів і закріпили перевагу перед перервою. Цього разу Тютюнов розібрався в метушні біля воріт "Янг Бойз" U-19 і потужно пробив лівою під поперечину. У другій половині "жовто-чорні" змогли відквитати один м'яч – Башмарін вигулькнув перед голкіпером після кутового та зрізав м'яч у власні ворота.

"Шахтар" U-19 у Юнацькій лізі УЄФА 2024/25: турнірне становище

Перемога над "Янг Бойз" U-19 стала третьою для "гірників" у турнірі. Раніше команда Бєліка перемогла однолітків із італійської "Болоньї" та лондонського "Арсенала".

"Шахтар" U-19 набрав 9 очок і піднявся на 5-те місце в зведеній турнірній таблиці змагань. За підсумками 4-го туру "гірників" ще можуть обійти лісабонська "Бенфіка" U-19, а також німецькі колективи – "Штутгарт" U-19 і "Баварія" U-19.

У наступному турі "гірники" зустрінуться з нідерландським ПСВ U-19. Суперник набрав лише 2 очки в чотирьох турах турніру. Матч запланований на 27 листопада.