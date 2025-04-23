"Шахтер" впервые в истории переиграл "Полесье" и не пустил его в домашний финал Кубка Украины

Кубок Украины, 1/2 финала

"Полесье" - "Шахтер" - 0:1 (дополнительное время)

Гол: Алиссон, 114

Для "Полесья" символично было бы сыграть в финальном матче 14 мая, который впервые в истории примет родной город - Житомир. Для "Шахтера", Кубок - единственная возможность выиграть трофей в текущем сезоне. Поэтому компромиссов в поединке быть не могло.

В воротах "Шахтера" после паузы, связанной с травмой, вновь появился Дмитрий Ризнык. Его дублер - Кирилл Фесюн крайне неудачно провел выделенные ему матчи. Поэтому Марино Пушич решил не рисковать. Сюрпризом стало отсутствие в стартовом составе "горняков" Георгия Судакова.

Противостояние в Житомире вылилось в увлекательный матч равных соперников. До перерыва на поле было больше борьбы, чем моментов. "Шахтер" действовал немного острее, однако дело не дошло ни до гола, ни до стопроцентных голевых моментов.

А вот во втором тайме игра запылала. Атаки накатывались то на одни ворота, то на другие. Сразу после перерыва в стойку попал Кевин. Житомирцы ответили опасной атакой, в которой должен был забивать Назаренко: выйдя фактически один на один с Ризныком он не попал в дальний угол.

В целом более активными были "горняки", но и "Полесье" при любой возможности пыталось создать остроту у ворот соперников. И все же голкипер "Полесья" Кудрик вступал в игру гораздо чаще Ризныка. И, соответственно, чаще выручал. Особенно серьезно надоедал обороне хозяев Кевин.

На 82-й минуте Пушич бросил в бой "стратегический резерв": Судакова и Траоре. Под занавес основного времени игроки "Полесья" заметно подсели. "Шахтер" выглядел более свежим. Очень горячо у ворот житомирцев было в компенсированные к основному времени минуты. Однако конвертировать преимущество в нечто материальное донецкий клуб не смог. После 90 минут - нули на табло.

В экстратайме - полное преимущество "Шахтера". "Горняки" вели игру на половине соперника, почти не позволяя игрокам "Полесья" пересечь центральную линию. Но опять же - без реальных угроз. Хозяева очевидно сделали ставку на пенальти: тянули время, играли на отбой. Атаковать и даже прессинговать у них уже явно не хватало сил.

Когда дело уже шло к серии 11-метровых, "Шахтер" забил таки решающий гол. Отличился новичок команды - Алиссон, который вышел на поле как раз на дополнительное время. Атаку начал на левом фланге Кевин, который отпасовал на Судакова. Тот - дальше на Траоре. И очень тонко в эпизоде сыграл нападающий: он мог бить сам, но заметил Алиссона, который в упор расстрелял Кудрика.

"Шахтер" впервые в истории противостояния команд обыграл "Полесье" и не пустил "волчью стаю" в финальный матч, который состоится 14 мая в Житомире.

В решающей битве за Кубок Украины нас ждет классическое противостояние: "Динамо" - "Шахтер".