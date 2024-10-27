"Шахтар" удесятьох не втримав перемогу над "Динамо" в Класичному УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Динамо" – "Шахтар" – 1:1

Голи: Караваєв, 87 – Бондар, 48

Вилучення: Криськів, 60 (Ш, пряма червона картка)

"Гірники" зі старту почали грати першим номером. Швидко з'явилися і моменти. Ось Зубков отримав передачу праворуч, змістився до центру та потужно пробив у поперечину. Згодом Судаков відправив м'яч вище воріт, а Бражко відповів пострілом із дистанції повз рамку.

Нова проблема спіткала "Динамо" на 16-й хвилині, коли довелося міняти Попова через ушкодження. Як наслідок, Олександр Шовковський змушений був довіритися експериментальному дуету Біловара та Михавка в центрі оборони. Натомість в атаках "біло-сині" зробили ставку на закидання з глибини.

Проте, "Шахтар" і далі виглядав гостріше. Ось під перспективний удар Судакова кинувся Дубінчак. Згодом Сікан головою пробив повз стійку після навісу Педро Енріке. Пізніше Матвієнком низовим ударом із дистанції розім'яв Бущана. А на 35-й хвилині Бражко підстрахував кіпера під час кутового.

"Динамо" додало в активності перед перервою. Запрацювали фланги "біло-синіх", але довести справу до акцентованих ударів кияни в першій половині так і не зуміли. Зате Сікан ледь не закрив тайм голом "Шахтаря" з рикошетом від Біловара – поруч зі стійкою.

На початку другої 45-хвилинки "гірники" таки вийшли вперед. Допоміг підопічним Маріно Пушіча стандарт. Судаков подав кутовий з лівого флангу, а Егіналдо пробив головою – Бущан парирував м'яч на лінії та дав старт метушні у воротарському. Бондаренко зіграв на добиванні, а м'яч після рикошету влучив у Бондаря і опинився за лінією.

Столичний гранд відразу перейшов до позиційних атак. Відігратися "Динамо" могло ледь не в наступній атаці – Ванат із півкола штрафного пробив у захисника, а потім Волошин у дотик пробив над поперечиною після прострілу Дубінчака вздовж воріт. Згодом сам лівий оборонець "біло-синіх" відправив м'яч повз ворота.

Активніша гра від "Динамо" застала "Шахтар" зненацька. Донеччани відійшли на власну половину та почали чимало фолити. Першим наслідком став "гірчичник" для Педро Енріке. А на 60-й хвилині відверто підвів "гірників" Криськів, який у простій ситуації в центрі поля грубо в'їхав у ногу Біловару та пішов відпочивати достроково.

Шалений темп Класичного трохи розбавили заміни від обох тренерів. Новий момент на 70-й організував "Шахтар". Конопля намагався поцілити в дальній кут другим темпом, але Біловар виніс м'яч фактично з лінії воріт. У відповідь Бражко потужно пробив метрів із 20-ти – над поперечиною.

У фінальні 15 хвилин "гірники" відверто притиснулися до власних воріт, наситивши центральну зону. "Динамо" перейшло на флангові атаки, та щоразу оборона "Шахтаря" була вправнішою. Гострішими були кутові киян. Зокрема, після одного з них Волошин потужно пробив із льоту – Різник із труднощами впіймав м'яч. Нарешті на 87-й хвилині "біло-сині" розіграли зразкову атаку, на фініші якої Караваєв у дотик замкнув простріл Дубінчака.

"Динамо" спробувало вирвати перемогу, але завершальний штурм успіхом не увінчався. Тим не менше, навіть нічия дозволила киянам відновити лідерство в чемпіонаті України. Щоправда, тепер "біло-сині" мають однакову кількість очок із "Олександрією" (по 26). "Шахтар" іде на 4-й сходинці (20 пунктів).