"Шахтар" переграв "Динамо" в чемпіонаті юнацьких команд перед Класичним УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Прем'єр-ліга, Чемпіонат U-19, 11-й тур

"Динамо" U-19 – "Шахтар" U-19 – 0:1

Гол: Цуканов, 48

У дебюті зустрічі "біло-сині" були активнішими. Двічі воротам "гірників" загрожував Пономаренко, але в першому випадку форвард пробив повз рамку, а в другому – відчайдушно зіграв оборонець. Ударами здалеку відзначилися Дикий і Осипенко.

Та далі "Шахтар" U-19 відсунув гру подалі від власних володінь. На полі побільшало боротьби, а про загрози чужим воротам футболісти обох команд почали забувати. Натомість зібрали цілий букет "гірчичників". Попередження отримав навіть керманич "гірників" Олексій Бєлік.

Зате на старті другої половини "Шахтар" U-19 повів у рахунку. Цуканов опинився на добиванні після сейву Суркіса та відправив м'яч у незахищений бік воріт киян. Оборона юнацької команди "Динамо" сигналізувала про офсайд, але суддівська бригада гол зарахувала.

Після пропущеного м'яча "біло-сині" додали в атаці. Зокрема, пильність голкіпера "гірників" перевірили Осипенко (двічі), Саленко та Редушко. Під завісу поєдинку Баглай витягнув небезпечний постріл Іщенка в дев'ятку. А в доданий арбітром час за киян зіграла поперечина, коли Петрук опинився на добиванні.

Зрештою, "Шахтар" U-19 здобув мінімальну перемогу та став одноосібним лідером турнірної таблиці (31 очко). Юнацька команда "Динамо" залишається другою (28 пунктів). Третім у Чемпіонаті юнацьких команд іде ковалівський "Колос" (24 очки).