"Шахтер" вдесятером не удержал победу над "Динамо" в Классическом УПЛ

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Динамо" – "Шахтер" – 1:1

Голы: Караваев, 87 – Бондарь, 48

Удаление: Крыськив, 60 (Ш, прямая красная карточка)

"Горняки" со старта начали играть первым номером. Быстро появились и моменты. Вот Зубков получил передачу справа, сместился в центр и мощно пробил в перекладину. Затем Судаков отправил мяч выше ворот, а Бражко ответил выстрелом с дистанции мимо створа.

Новая проблема постигла "Динамо" на 16-й минуте, когда пришлось менять Попова из-за повреждения. Как следствие, Александр Шовковский вынужден был довериться экспериментальному дуэту Биловара и Михавко в центре обороны. В атаках "бело-синие" сделали ставку на забросы из глубины.

Тем не менее, "Шахтер" продолжал выглядеть острее. Вот под перспективный удар Судакова бросился Дубинчак. Вскоре Сикан головой пробил мимо штанги после навеса Педро Энрике. Позже Матвиенко низовым ударом с дистанции размял Бущана. А на 35-й минуте Бражко подстраховал кипера во время углового.

"Динамо" прибавило в активности перед перерывом. Заработали фланги "бело-синих", но довести дело до акцентированных ударов киевляне в первой половине так и не сумели. Зато Сикан едва не закрыл тайм голом "Шахтера" с рикошетом от Биловара – рядом со штангой.

В начале второй 45-минутки "горняки" вышли вперед. Помог подопечным Марино Пушича стандарт. Судаков подал угловой с левого фланга, а Эгиналдо пробил головой – Бущан парировал мяч на линии и дал старт суете во вратарской. Бондаренко сыграл на добивании, а мяч после рикошета попал в Бондаря и очутился за линией.

Столичный гранд сразу перешел к позиционным атакам. Отыграться "Динамо" могло едва ли не в следующей атаке – Ванат из полукруга штрафной пробил в защитника, а затем Волошин в касание ударил выше перекладины после прострела Дубинчака вдоль ворот. Впоследствии сам левый защитник "бело-синих" отправил мяч мимо ворот.

Более активная игра от "Динамо" застала "Шахтер" врасплох. Дончане отошли на свою половину и начали немало фолить. Первым следствием стал "горчичник" для Педро Энрике. А на 60-й минуте откровенно подвел "горняков" Крыськив, который в простой ситуации в центре поля грубо въехал в ногу Биловару и ушел отдыхать досрочно.

Безумный темп Классического немного разбавили замены от обоих тренеров. Новый момент на 70-й организовал "Шахтер". Конопля пытался попасть в дальний угол вторым темпом, но Биловар вынес мяч фактически с линии ворот. В ответ Бражко мощно пробил метров с 20-ти над перекладиной.

В финальные 15 минут "горняки" откровенно прижались к своим воротам, насытив центральную зону. "Динамо" перешло на фланговые атаки, но каждый раз оборона "Шахтера" была ловчее. Более острыми были угловые киевлян. В частности, после одного из них Волошин мощно пробил с лета – Ризнык с трудом поймал мяч. Наконец-то на 87-й минуте "бело-синие" разыграли образцовую атаку, на финише которой Караваев в касание замкнул прострел Дубинчака.

"Динамо" попыталось вырвать победу, но завершающий штурм успехом не увенчался. Тем не менее, даже ничья позволила киевлянам восстановить лидерство в чемпионате Украины. Правда, теперь "бело-синие" имеют одинаковое количество очков с Александрией (по 26). "Шахтер" идет на 4-й строчке (20 пунктов).