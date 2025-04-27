"Шахтар" і "Динамо" не виявили переможця: бойова нічия з камбеком у Класичному

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" зіграли центральний матч другої половини сезону в українській Прем'єр-лізі. Битва грандів завершилась бойовою нічиєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
УПЛ, 26-й тур
"Шахтар" – "Динамо" – 2:2
Голи: Кевін, 6 (пенальті), Егіналду, 20 – Ванат, 56, Кабаєв, 90+3
Більш важливим поєдинок був для "Шахтаря", який у разі поразки випадав з боротьби за чемпіонство. "Динамо" поступатися теж не було ніякого сенсу, але запас міцності у киян був, тому осічка не могла стати фатальною.
Команди вийшли на матч у оптимальних складах.
"Шахтар": Різник – Тобіас, Бондар, Грам, Педро Енріке – Матвієнко, Бондаренко, Марлон – Кевін, Педрінйо, Егіналду.
"Динамо": Нещерет – Дубінчак, Михавко, Попов, Тимчик – Шапаренко, Михайленко, Буяльський – Кабаєв, Ярмоленко – Ванат.
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Старт гри та й увесь перший тайм був повністю за "Шахтарем". І вже на шостій хвилині "гірники" отримали чудовий шанс відкрити рахунок. Пас Бондаренка в штрафний знайшов Егіналду, на якому сфолив Михавко. Пенальті!
До "точки" підійшов Кевін та впевнено переграв Нещерета.
Номінальні господарі продовжували контролювати хід гри і на 20-й хвилині відзначилися вдруге. Після навісу Педріньйо Попов відбив м'яч на Матвієнка. Той пробив зльоту, Нещерет парирував перед собою, де першим був Егніалду.
"Динамо" за перші 45 хвилин створило одну небезпеку. У середині тайму Шапаренко пробив головою після навісу Ярмоленка. Але Різник був на місті.
Після перерви ситуація змінилася і вже "Динамо" активно побігло в атаку. Зусилля завершилися 16-м голом Ваната в поточному чемпіонаті. Головний голеадор киян скористався пасом Дубінчака та точно пробив головою.
"Динамо" продовжувало тиснути і мало моменти. Ще раз небезпечно атакував Ванат, влучив у штангу Кабаєв, головою над воротами з вигідної позиції пробив Шапаренко.
Зрештою вже в компенсований час киянам вдалося врятувати матч. Гарматним ударом остаточний результат встановив Кабаєв.
"Динамо" зберегло перевагу у 10 очок над "Шахтарем" за чотири тури до завершення турніру. У киян 64 пункти, у "гірників" - 54. Між ними на другій сходинці розташувалась "Олександрія" (60 очок).
Наступне Класичне чекає на нас вже 14 травня. "Динамо" і "Шахтар" розіграють між собою Кубок України.
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