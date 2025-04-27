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Український хет-трик у Туреччині: Сікан та Зубков принесли перемогу "Трабзонспору" (відео)

Трабзон, Неділя 27 квітня 2025 18:00
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Український хет-трик у Туреччині: Сікан та Зубков принесли перемогу "Трабзонспору" (відео) Фото: Даніло Сікан оформив дубль (x.com/trabzonspor)
Автор: Андрій Костенко

Відмінно провели поєдинок 33-го туру турецької Суперліги українські легіонери "Трабзонспора".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Туреччина, Суперліга, 33-й тур

"Трабзонспор" – "Антальяспор" – 4:3

Голи: Зубков, 7, Сікан, 17, 38, Банза, 45+5 – Кордоба, 27, Хадерджонаж, 45 (пенальті), Шпорар, 52

У стартовому складі "Трабзонспора" вийшли всі троє українців команди: Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан.

Зубков відкрив рахунок вже на 7-й хвилині.

28-річний вінгер забиває у другій грі поспіль: кілька днів тому він відзначився у півфіналі Кубка Туреччини проти "Гезтепе" (2:0). Це вже сьомий гол Зубкова у футболці турецького клубу.

На 17-й хвилині ще один українець – Данило Сікан подвоїв перевагу господарів.

Це був перший гол 24-річного нападника за турецький клуб у 13-му матчі після переходу з "Шахтаря".

На 38-й хвилині Сікан оформив дубль. Асистентом у цьому епізоді виступив Зубков.

Крім того, вже на 5-й компенсованій хвилині першого тайму Сікан записав на свій рахунок ще й результативну передачу, після чого "Трабзонспор" забив учетверте.

Після перерви господарі ледь не втратили перемогу. Але зуміли завершити поєдинок на свою користь – 4:3.

Сікан провів на полі 70 хвилин, Зубкова замінили на 90-й, Батагов відіграв від дзвінка до дзвінка.

"Трабзонспор" набрав 45 очок в 31-му матчі та йде в таблиці Суперліги 7-м. Боротьбу за чемпіонство ведуть стамбульські гранди – "Галатасарай" (77 очок) та "Фенербахче" (75).

Раніше стало відомо, де київське "Динамо" прийматиме суперників у єврокубках.

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