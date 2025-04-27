"Шахтер" и "Динамо" не выявили победителя: боевая ничья с камбэком в Классическом

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграли центральный матч второй половины сезона в украинской Премьер-лиге. Битва грандов завершилась боевой ничьей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
УПЛ, 26-й тур
"Шахтер" - "Динамо" - 2:2
Голы: Кевин, 6 (пенальти), Эгиналду, 20 - Ванат, 56, Кабаев, 90+3
Более важным поединок был для "Шахтера", который в случае поражения выпадал из борьбы за чемпионство. "Динамо" уступать тоже не было никакого смысла, но запас прочности у киевлян был, поэтому осечка не могла стать фатальной.
Команды вышли на матч в оптимальных составах.
"Шахтер": Ризнык - Тобиас, Бондарь, Грам, Педро Энрике - Матвиенко, Бондаренко, Марлон - Кевин, Педриньо, Эгиналду.
"Динамо": Нещерет - Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик - Шапаренко, Михайленко, Буяльский - Кабаев, Ярмоленко - Ванат.
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Старт игры да и весь первый тайм был полностью за "Шахтером". И уже на шестой минуте "горняки" получили отличный шанс открыть счет. Пас Бондаренко в штрафную нашел Эгиналду, на котором сфолил Михавко. Пенальти!
К "точке" подошел Кевин и уверенно переиграл Нещерета.
Счет в украинском классико открыт!- FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 27 апреля 2025 года
ЭТО КЕВИН! 1:0!!! #Shakhtar #ШахтерДинамо pic.twitter.com/jbb2VaSDq6
Номинальные хозяева продолжали контролировать ход игры и на 20-й минуте отличились во второй раз. После навеса Педриньо Попов отбил мяч на Матвиенко. Тот пробил слета, Нещерет парировал перед собой, где первым был Эгниалду.
ВЖУХ - И ЕСТЬ!- FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 27 апреля 2025 года
ЭГИНАЛДУ ДЕЛАЕТ СЧЕТ 2:0 В ЛЬВОВЕ! #Shakhtar #Шахтер #ШахтерДинамо pic.twitter.com/yR9XvApoWe
"Динамо" за первые 45 минут создало одну опасность. В середине тайма Шапаренко пробил головой после навеса Ярмоленко. Но Ризнык был на месте.
После перерыва ситуация изменилась и уже "Динамо" активно побежало в атаку. Усилия завершились 16-м голом Ваната в текущем чемпионате. Главный голеадор киевлян воспользовался пасом Дубинчака и точно пробил головой.
"Динамо" продолжало давить и имело моменты. Еще раз опасно атаковал Ванат, попал в штангу Кабаев, головой над воротами из выгодной позиции пробил Шапаренко.
В конце концов уже в компенсированное время киевлянам удалось спасти матч. Пушечным ударом окончательный результат установил Кабаев.
"Динамо" сохранило преимущество в 10 очков над "Шахтером" за четыре тура до завершения турнира. У киевлян 64 пункта, у "горняков" - 54. Между ними на второй строчке расположилась "Александрия" (60 очков).
Следующее Классическое ждет нас уже 14 мая. "Динамо" и "Шахтер" разыграют между собой Кубок Украины.
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