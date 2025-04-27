"Шахтер" и "Динамо" не выявили победителя: боевая ничья с камбэком в Классическом

УПЛ, 26-й тур

"Шахтер" - "Динамо" - 2:2

Голы: Кевин, 6 (пенальти), Эгиналду, 20 - Ванат, 56, Кабаев, 90+3

Более важным поединок был для "Шахтера", который в случае поражения выпадал из борьбы за чемпионство. "Динамо" уступать тоже не было никакого смысла, но запас прочности у киевлян был, поэтому осечка не могла стать фатальной.

Команды вышли на матч в оптимальных составах.

"Шахтер": Ризнык - Тобиас, Бондарь, Грам, Педро Энрике - Матвиенко, Бондаренко, Марлон - Кевин, Педриньо, Эгиналду.

"Динамо": Нещерет - Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик - Шапаренко, Михайленко, Буяльский - Кабаев, Ярмоленко - Ванат.

Первый символический удар в матче исполнил героический защитник острова Змеиный - Роман Грибов - автор легендарной фразы о "русском военном корабле"

Старт игры да и весь первый тайм был полностью за "Шахтером". И уже на шестой минуте "горняки" получили отличный шанс открыть счет. Пас Бондаренко в штрафную нашел Эгиналду, на котором сфолил Михавко. Пенальти!

К "точке" подошел Кевин и уверенно переиграл Нещерета.

Номинальные хозяева продолжали контролировать ход игры и на 20-й минуте отличились во второй раз. После навеса Педриньо Попов отбил мяч на Матвиенко. Тот пробил слета, Нещерет парировал перед собой, где первым был Эгниалду.

"Динамо" за первые 45 минут создало одну опасность. В середине тайма Шапаренко пробил головой после навеса Ярмоленко. Но Ризнык был на месте.

После перерыва ситуация изменилась и уже "Динамо" активно побежало в атаку. Усилия завершились 16-м голом Ваната в текущем чемпионате. Главный голеадор киевлян воспользовался пасом Дубинчака и точно пробил головой.

"Динамо" продолжало давить и имело моменты. Еще раз опасно атаковал Ванат, попал в штангу Кабаев, головой над воротами из выгодной позиции пробил Шапаренко.

В конце концов уже в компенсированное время киевлянам удалось спасти матч. Пушечным ударом окончательный результат установил Кабаев.

"Динамо" сохранило преимущество в 10 очков над "Шахтером" за четыре тура до завершения турнира. У киевлян 64 пункта, у "горняков" - 54. Между ними на второй строчке расположилась "Александрия" (60 очков).

Следующее Классическое ждет нас уже 14 мая. "Динамо" и "Шахтер" разыграют между собой Кубок Украины.