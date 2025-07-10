"Шахтар" стартує в єврокубках: коли і де дивитися матч з "Ільвесом"
10 липня донецький Шахтар розпочне свій шлях у єврокубках сезону 2025/26. У першому кваліфікаційному раунді Ліги європи підопічні Арди Турана зійдуться з фінським "Ільвесом".
Хто фаворит протистояння та де дивитися гру - підкаже РБК-Україна.
Перший матч Турана та завдання "Шахтаря"
Для "Шахтаря" це буде дуже ранній старт у сезоні, через підсумки сезону 2025/26 чемпіонату України.
Команда посіла третє місце - вперше за багато років фінішувала за межами топ-2, що стало причиною звільнення головного тренера Марино Пушича.
На його місце призначили 37-річного турецького наставника Арду Турана, для якого матч проти "Ільвеса" стане дебютним офіційним на новій посаді.
На зборах у Словенії "Шахтар" провів лише два контрольні поєдинки - мінімально обіграв хорватську "Горіцу" (1:0) і зіграв унічию з чеським "Словацько" (1:1).
Попри новий тренерський штаб, трансферна активність клубу залишалася мінімальною - команда залишилася без серйозних змін, ймовірно, через ранній старт у єврокубках.
Про суперника з Фінляндії
"Ільвес", який у минулому сезоні прорвався на друге місце чемпіонату, стартує в єврокубках вперше з 2019 року.
У минулому сезоні клуб з Тампере фінішував всього за два очки від чемпіона Вейкаусліги.
Клуб із Тампере посів друге місце в минулому сезоні чемпіонату Фінляндії. У поточному розіграші команда Йонаса Рантанена також перебуває в топі - третє місце після 16 турів, лише на одне очко позаду лідера.
До речі, "Ільвес" перекладається з фінської як "рись", а однойменний символ клубу зображений на його емблемі.
А найбільше досягнення в історії клубу - чемпіонство 1983 року. У новітній історії команда не здобувала медалей, однак у 2024 році стала віцечемпіоном. Це перший вихід клубу в єврокубки з 2019 року.
Емблема фінської команди "Ільвес" (фото: facebook.com/ilvesfootball)
Прогноз та перспективи
"Шахтар" входить на дуель як явний фаворит.
Фінський чемпіонат зараз у розпалі, тому "Ільвес" має ігровий тонус. Проте клас та ринкова вартість гравців "Шахтаря" суттєво переважає.
Проте недооцінювати суперника не можна – у Лізі конференцій 2023 року фінський клуб вибив австрійську "Аустрію".
Для суперників це буде дебютна зустріч. І "Шахтар" в офіційних поєдинках взагалі з фінськими командами досі не перетинався.
Де та коли дивитися гру
Матч "Шахтар" - "Ільвес" розпочнеться 10 липня о 21:00. Гру прийматиме словенський стадіон "Стожице" у місті Любляна.
Вболівальники зможуть переглянути матч у прямому ефірі на телеканалі УПЛ-ТВ, доступному на платформі MEGOGO.
Гра-відповідь у Фінляндії запланована на 17 липня. Переможець протистояння зустрінеться в наступному раунді з турецьким "Бешикташем", а команда, яка поступиться продовжить єврокубковий шлях у кваліфікації Ліги конференцій, де її суперником стане "АЗ Алкмаар" із Нідерландів.
Зазначимо, що "Шахтар" востаннє грав у кваліфікації єврокубків у сезоні 2021/22. А у відборі до Ліги чемпіонів участі не бере вперше з кінця 90-х.
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