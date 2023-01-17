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"Шахтар" розкрив схему бонусів від трансферу Мудрика в "Челсі"

Фото: Михайло Мудрик із футболкою "Челсі" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін підняв завісу щодо додаткових виплат після переходу півзахисника Михайла Мудрика в лондонський "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.

Функціонер "гірників" підтвердив, що успішні виступи українця на Туманному Альбіоні дозволять вітчизняному гранду заробити додаткові кошти. Допоможуть і командні успіхи "синіх".

"Так, угодою дійсно передбачені бонуси за перемоги в англійській Прем'єр-лізі чи Лізі чемпіонів. Пропозиція "Челсі" виплат за "Золотий м'яч" не передбачала. Це, як нам здається, досяжні бонуси. Можливо, не цьогоріч, але в найближчі два, три чи чотири роки", – розповів Палкін.

Окрім того, гендиректор "Шахтаря" порівняв пропозиції "Челсі" та "Арсенала", який вважався головним претендентом на Мудрика. За його словами, лондонські клуби запропонували різні графіки виплат і види бонусів. Пропозиція "синіх" нібито була справедливішою.

У неділю "Шахтар" продав Мудрика в "Челсі" за 70 млн євро. Ще 30 мільйонів "гірники" можуть заробити бонусами. Із "синіми" молодий українець підписав контракт на 8,5 років. На "Стемфорд Брідж" він виступатиме під 15-м номером.

До слова, напередодні "Шахтар" підписав Ракицького вільним агентом на півроку.

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