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Мудрик офіційно став гравцем "Челсі"

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Лондон, Неділя 15 січня 2023 16:32
Мудрик офіційно став гравцем "Челсі" Фото: Михайло Мудрик приміряв кольори "Челсі" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик виступатиме в чемпіонаті Англії. Він змінив донецький "Шахтар" на лондонський "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Український вінгер підписав контракт із "синіми". Лондонці виграли конкуренцію за вихованця "Шахтаря" в сусідів із "Арсенала".

Мудрик уклав із "Челсі" контракт на 8,5 років. Сума трансферу – 70 млн євро. Ще 30 мільйонів в угоді між клубами прописали бонусами. Подібну пропозицію (70+25 млн у євровалюті) раніше робили й "каноніри".

У складі "Шахтаря" Мудрик дебютував восени 2018 року в Кубку України. Загалом у кольорах вітчизняного гранда він провів 44 матчі в усіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів і віддав 17 результативних передач. Статистика в нинішньому сезоні – 18 поєдинків, 10 голів, 8 асистів.

Мудрик став другим українцем в історії "Челсі". У 2006-2009 рр. кольори "синіх" захищав екс-керманич збірної України Андрій Шевченко. Стати основним на "Стемфорд Брідж" він так і не зумів, але провів за лондонців загалом 77 матчів (22 голи).

До слова, раніше пригадали історію виступів українців у Франції на фоні переходу Маліновського.

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