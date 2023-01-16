"Шахтар" повернув до команди одіозного екс-оборонця збірної України

Центрбек Ярослав Ракицький після трьох років виступів у чемпіонаті Росії та недовгого вояжу до Туреччини повернувся у лави донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Досвідчений оборонець став другим зимовим новачком "гірників". Вітчизняний гранд підписав ветерана безкоштовно в статусі вільного агента.

Ракицький уклав із "Шахтарем" угоду до кінця нинішнього сезону. Останні півроку він провів у турецькому "Адана Демірспорі" (9 матчів у всіх турнірах). До цього впродовж трьох років центрбек захищав кольори пітерського "Зеніта", де здобув низку внутрішніх трофеїв.

У структурі "Шахтаря" Ракицький опинився ще підлітком. Виступав за "Шахтар-3" у Другій лізі, а в першій команді дебютував у серпні 2009 року. Загалом відіграв у складі "гірників" 326 матчів, у яких забив 14 м'ячів. Він здобув із командою 19 трофеїв, зокрема 8 разів став чемпіоном України.

Гнів уболівальників Ракицький викликав не лише виступами в Росії вже після окупації Криму та війни на Сході. Упродовж кар'єри в національній команді України оборонець ніколи не співав національний гімн, а руку під час його виконання тримав нижче серця.