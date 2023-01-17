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"Шахтер" раскрыл схему бонусов от трансфера Мудрика в "Челси"

Фото: Михаил Мудрик с футболкой "Челси" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин приподнял занавес относительно дополнительных выплат после перехода полузащитника Михаила Мудрика в лондонский "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

Функционер "горняков" подтвердил, что успешные выступления украинца на Туманном Альбионе позволят отечественному гранду заработать дополнительные средства. Помогут и командные успехи "синих".

"Да, соглашением действительно предусмотрены бонусы за победы в английской Премьер-лиге или Лиге чемпионов. Выплат за "Золотой мяч" предложение "Челси" не предусматривало. Это, как нам кажется, достижимые бонусы. Возможно, не в этом году, но в ближайшие два, три или четыре года", – рассказал Палкин.

Кроме того, гендиректор "Шахтера" сравнил предложения "Челси" и "Арсенала", считавшегося главным претендентом на Мудрика. По его словам, лондонские клубы предложили разные графики выплат и виды бонусов. Предложение "синих" якобы было более справедливым.

В воскресенье "Шахтер" продал Мудрика "Челси" за 70 млн евро. Еще 30 миллионов "горняки" могут заработать в качестве бонусов. С "синими" молодой украинец подписал контракт на 8,5 лет. На "Стэмфорд Бридж" он будет выступать под 15-м номером.

К слову, накануне "Шахтер" подписал Ракицкого свободным агентом на полгода.

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