"Шахтар" розгромом "Оболоні" закрив тур УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

"Шахтар" – "Оболонь" – 4:0

Голи: Бондаренко, 17, Траоре, 67, Судаков, 79, Невертон, 90

"Гірники" прогнозовано взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Господарі поля намагалися загострювати гру в останній третині поля. Утім, перший момент виник на 16-й хвилині – Егіналдо із меж штрафного віддав у центр, але оборонці вибили м'яч за межі поля.

Саме цей кутовий і обернувся забитим м'ячем. Після розіграшу стандарту на лівому фланзі м'яч опинився праворуч, звідки Тобіас віддав передачу через себе на лінію штрафного майданчика. Туди влетів Бондаренко та в дотик зовнішнім боком стопи пробив у кут.

"Пивовари" відповіли дальнім ударом Груші вище воріт на 29-й хвилині. Проте, випади команди Маріно Пушіча до перерви були змістовнішими. Зокрема, Бондаренко не переграв голкіпера після пасу Судакова, а удар Криськіва після кутового з лінії виніс Дубко.

На старті другої половини "Шахтар" продовжив шукати підходи до воріт Федорівського. Спершу Бондаренко зі зони перед штрафним поцілив у суперника з відскоку. Далі кіпер "Оболоні" парирував постріл Зубкова в дальній кут. А потім воротар киян виконав схожий сейв у новому моменті Бондаренка.

Подвоїли перевагу "гірники" на 67-й хвилині. Причетними до забитого м'яча виявилися Криськів, Судаков і Траоре. Перший з українців прострілив від лівого краю карної зони, другий в падінні пробив у стійку, а івуарійський нападник добив у незахищені ворота.

"Шахтар" продовжив насідати на ворота "пивоварів". Зрештою, цей підхід призвів ще до двох голів. Спершу Судаков виконав сольний номер, коли накрутив оборонця в межах штрафного та переграв Федорівського. А на останній хвилині основного часу Невертон після закидання Матвієнка змістився до центру та поклав у сітку воріт.

Упевнена перемога дозволила "Шахтарю" піднятися на 4-те місце в Прем'єр-лізі. "Гірники" набрали 12 очок. Натомість "Оболонь" залишилася останньою, маючи 2 пункти в активі.