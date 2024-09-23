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"Шахтар" розгромом "Оболоні" закрив тур УПЛ

Фото: Артем Бондаренко (ліворуч) відкрив рахунок у протистоянні (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" упевнено розібрався з київською "Оболонню" в 7-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

"Шахтар" – "Оболонь" – 4:0

Голи: Бондаренко, 17, Траоре, 67, Судаков, 79, Невертон, 90

 

 

"Гірники" прогнозовано взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Господарі поля намагалися загострювати гру в останній третині поля. Утім, перший момент виник на 16-й хвилині – Егіналдо із меж штрафного віддав у центр, але оборонці вибили м'яч за межі поля.

Саме цей кутовий і обернувся забитим м'ячем. Після розіграшу стандарту на лівому фланзі м'яч опинився праворуч, звідки Тобіас віддав передачу через себе на лінію штрафного майданчика. Туди влетів Бондаренко та в дотик зовнішнім боком стопи пробив у кут.

"Пивовари" відповіли дальнім ударом Груші вище воріт на 29-й хвилині. Проте, випади команди Маріно Пушіча до перерви були змістовнішими. Зокрема, Бондаренко не переграв голкіпера після пасу Судакова, а удар Криськіва після кутового з лінії виніс Дубко.

На старті другої половини "Шахтар" продовжив шукати підходи до воріт Федорівського. Спершу Бондаренко зі зони перед штрафним поцілив у суперника з відскоку. Далі кіпер "Оболоні" парирував постріл Зубкова в дальній кут. А потім воротар киян виконав схожий сейв у новому моменті Бондаренка.

Подвоїли перевагу "гірники" на 67-й хвилині. Причетними до забитого м'яча виявилися Криськів, Судаков і Траоре. Перший з українців прострілив від лівого краю карної зони, другий в падінні пробив у стійку, а івуарійський нападник добив у незахищені ворота.

"Шахтар" продовжив насідати на ворота "пивоварів". Зрештою, цей підхід призвів ще до двох голів. Спершу Судаков виконав сольний номер, коли накрутив оборонця в межах штрафного та переграв Федорівського. А на останній хвилині основного часу Невертон після закидання Матвієнка змістився до центру та поклав у сітку воріт.

Упевнена перемога дозволила "Шахтарю" піднятися на 4-те місце в Прем'єр-лізі. "Гірники" набрали 12 очок. Натомість "Оболонь" залишилася останньою, маючи 2 пункти в активі.

До слова, напередодні "Полісся" зіграло внічию з ЛНЗ на домашній арені.

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