"Шахтер" разгромом "Оболони" закрыл тур УПЛ

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

"Шахтер" – "Оболонь" – 4:0

Голы: Бондаренко, 17, Траоре, 67, Судаков, 79, Невертон, 90

"Горняки" прогнозированно взяли мяч под контроль с первых минут. Хозяева поля пытались обострять игру в последней трети поля. Впрочем, первый момент возник на 16-й минуте – Эгиналдо из пределов штрафной отдал в центр, но защитники выбили мяч за пределы поля.

Именно этот угловой и обернулся забитым мячом. После розыгрыша стандарта на левом фланге мяч оказался справа, откуда Тобиас отдал передачу через себя на линию штрафной. Туда влетел Бондаренко и в касание внешней стороной стопы пробил в угол.

"Пивовары" ответили дальним ударом Груши выше ворот на 29-й минуте. Однако выпады команды Марино Пушича до перерыва были более содержательными. В частности, Бондаренко не переиграл голкипера после паса Судакова, а удар Крыськива после углового с линии вынес Дубко.

На старте второй половины "Шахтер" продолжил искать подходы к воротам Федоривского. Сначала Бондаренко из зоны перед штрафным попал в соперника с отскока. Далее кипер "Оболони" парировал выстрел Зубкова в дальний угол. А затем вратарь киевлян выполнил схожий сэйв в новом моменте Бондаренко.

Удвоили преимущество "горняки" на 67-й минуте. Причастными к забитому мячу оказались Крыськив, Судаков и Траоре. Первый из украинцев прострелил от левого края штрафной, второй в падении пробил в штангу, а ивуарийский нападающий добил в незащищенные ворота.

"Шахтер" продолжил наседать на ворота "пивоваров". В конце концов этот подход привел еще к двум голам. Сначала Судаков исполнил сольный номер, когда накрутил защитника в пределах штрафной и переиграл Федоривского. А на последней минуте основного времени Невертон после заброса Матвиенко сместился в центр и уложил в сетку ворот.

Уверенная победа позволила "Шахтеру" подняться на 4-е место в Премьер-лиге. "Горняки" набрали 12 очков. В свою очередь "Оболонь" осталась последней, имея 2 пункта в активе.