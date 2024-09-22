УПЛ: "Полісся" уникло поразки від ЛНЗ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 7-й тур

"Полісся" – ЛНЗ – 1:1

Голи: Гуцуляк, 88 – Топалов, 34

Довго команди не запрягали, створивши три моменти на двох у стартові хвилини. Спершу житомирянин Назаренко з кутового закрутив м'яч у ворота, але оборонець Путря вчасно вибив м'яч подалі. У відповідь Пасіч лише трохи не влучив у дальній кут воріт. Постріл Гуцуляка пройшов повз рамку черкащан.

Майже на екваторі тайму хавбек ЛНЗ Нонікашвілі зі штрафного пробив над дев'яткою. "Полісся" відповіло неточним ударом Гуцуляка. А на 34-й хвилині гості таки повели в рахунку – Яшарі перевів м'яч на Топалова, а той відправив сферу в лівий кут воріт Волинця.

Зі стартом другої половини "поліські вовки" полетіли вперед. Зрівняти рахунок господарі могли на початку тайму, коли Пайшау зіграв на добиванні після пострілу Бабенка – Кучеренко зумів парирувати. А згодом воротар узяв і удар Гуцуляка з відскоку.

У фінальні хвилини "Полісся" влаштувало штурм володінь черкащан. Ось Мустафаєв зі штрафного поцілив у стійку. Зрештою, на 88-й хвилині житомирський колектив таки зрівняв рахунок – Мустафаєв із дальньої стійки скинув на порожні ворота для Гуцуляка.

Більше цифри на табло не змінилися. "Поліські вовки" залишилися на 3-й сходинці в турнірній таблиці (14 очок). Тим часом ЛНЗ піднявся на 4-те місце, а в активі команди Андреса Карраско 11 пунктів.