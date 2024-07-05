"Шахтар" презентував форму на новий сезон: фото патріотичного варіанту в нетипових барвах
Донецький "Шахтар" показав три комплекти ігрового екіпірування на прийдешній сезон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Чемпіон України отримав три варіанти форми – домашній, виїзний та альтернативний. Технічним спонсором "гірників" у новому сезоні залишиться німецький виробник Puma.
Домашня та виїзна форми "Шахтаря" в новому сезоні отримали відтінки традиційних барв – помаранчевої та чорної. Натомість третій комплект виконаний у барвах національного прапора. "Гірники" вперше використають синю-жовту комбінацію у формі.
Продаж нової форми "Шахтар" запустив у день презентації, 5 липня. Екіпірування продаватимуть в онлайн-магазині "гірників", а також в інтернет-крамниці та мережі магазинів Puma. Ігрова футболка коштуватиме 3990 грн.
"Шахтар" у міжсезоння-2024
"Гірники" розпочали підготовку до нового сезону 24 червня. Тренувальні збори тривають в словенському Брдо.
На першому етапі керманич команди Пушіч узявся працювати з трьома десятками футболістів. До лав "Шахтаря" повернулися орендовані виконавці. Поза тренувальним процесом наразі задіяні на Євро-2024 гравці.
Перший спаринг на зборах "гірники" зіграли 29 червня. Підопічні Пушіча розгромили боснійський "Сараєво" (4:1) з голами Сікана, Криськіва, Траоре та Егіналдо.
До слова, раніше "Шахтар" обрав домашній стадіон на розіграш Ліги чемпіонів.
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