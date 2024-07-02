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"Шахтар" змінив домашній стадіон на єврокубки: там грають на Євро-2024

Гельзенкірхен, Вівторок 02 липня 2024 17:00
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"Шахтар" змінив домашній стадіон на єврокубки: там грають на Євро-2024 Фото: "Фельтінс-Арена" давно не бачила матчів Ліги чемпіонів (facebook.com/S04)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" вирішив змінити прописку в межах Німеччини, переїхавши на матчі Ліги чемпіонів 2024/25 з Гамбурга до Гельзенкірхена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Фельтінс-Арена" – нова домівка "гірників" для європейських турнірів. Чемпіон України підписав угоду про використання стадіону з місцевим "Шальке".

Арена прийме домашні поєдинки "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Оновлений формат єврокубків гарантував "гірникам" чотири матчі вдома та ще чотири зустрічі – в гостях. Гельзенкірхен був другим варіантом нової домівки для чемпіонів України після Дюссельдорфа.

"Гірники" змушені грати домашні матчі єврокубків за межами батьківщини після повномасштабного вторгнення РФ до України. Спершу "Шахтар" грав у Варшаві на Стадіоні Війська Польського, а потім "переїхав" до німецького Гамбурга.

Що відомо про "Фельтінс-Арену"

Збудований у 1998-2001 рр. багатофункціональний стадіон. Власник – клуб Другої Бундесліги "Шальке".

Арена приймала футбольний та хокейний чемпіонати світу, а влітку цьогоріч – поєдинки Євро-2024, зокрема матч 1/8 фіналу між збірними Англії та Словаччини. Окрім того, стадіон регулярно проводить концерти світових зірок на кшталт The Rolling Stones, Rammstein, AC/DC, Тейлор Свіфт та інших. Рекорд відвідуваності (77803 глядачі) встановили на матчі-відкритті хокейного ЧС-2010.

Друга назва стадіону – "Арена АуфШальке". На футбольних поєдинках здатна прийняти понад 62 тисячі глядачів.

До слова, раніше розібрали новий формат Ліги чемпіонів та інших єврокубків.

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