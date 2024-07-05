"Шахтер" представил форму на новый сезон: фото патриотического варианта в нетипичных цветах

Донецкий "Шахтер" показал три комплекта игровой экипировки на грядущий сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Чемпион Украины получил три варианта формы – домашний, выездной и альтернативный. Техническим спонсором горняков в новом сезоне останется немецкий производитель Puma.

Домашняя и выездная формы "Шахтера" в новом сезоне получили оттенки традиционных цветов – оранжевого и черного. В свою очередь третий комплект выполнен в красках национального флага. "Горняки" впервые используют синюю-желтую комбинацию в форме.

Продажу новой формы "Шахтер" запустили в день презентации, 5 июля. Экипировку будут продавать в онлайн-магазине "горняков", а также в интернет-магазине и сети магазинов Puma. Игровая футболка обойдется в 3990 грн.

"Шахтер" в межсезонье-2024

"Горняки" начали подготовку к новому сезону 24 июня. Тренировочные сборы продолжаются в словенском Брдо.

На первом этапе наставник команды Пушич принялся работать с тремя десятками футболистов. В ряды "Шахтера" вернулись арендованные исполнители. Вне тренировочного процесса в данный момент задействованные на Евро-2024 игроки.

Первый спарринг на сборах "горняки" сыграли 29 июня. Подопечные Пушича разгромили боснийский "Сараево" (4:1) с голами Сикана, Крыськива, Траоре и Эгиналдо.