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"Шахтер" представил форму на новый сезон: фото патриотического варианта в нетипичных цветах

Брдо, Пятница 05 июля 2024 13:44
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"Шахтер" представил форму на новый сезон: фото патриотического варианта в нетипичных цветах Фото: Основной комплект выполнен в традиционных цветах "горняков" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" показал три комплекта игровой экипировки на грядущий сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Чемпион Украины получил три варианта формы – домашний, выездной и альтернативный. Техническим спонсором горняков в новом сезоне останется немецкий производитель Puma.

Домашняя и выездная формы "Шахтера" в новом сезоне получили оттенки традиционных цветов – оранжевого и черного. В свою очередь третий комплект выполнен в красках национального флага. "Горняки" впервые используют синюю-желтую комбинацию в форме.

Продажу новой формы "Шахтер" запустили в день презентации, 5 июля. Экипировку будут продавать в онлайн-магазине "горняков", а также в интернет-магазине и сети магазинов Puma. Игровая футболка обойдется в 3990 грн.

&quot;Шахтер&quot; представил форму на новый сезон: фото патриотического варианта в нетипичных цветах

"Шахтер" в межсезонье-2024

"Горняки" начали подготовку к новому сезону 24 июня. Тренировочные сборы продолжаются в словенском Брдо.

На первом этапе наставник команды Пушич принялся работать с тремя десятками футболистов. В ряды "Шахтера" вернулись арендованные исполнители. Вне тренировочного процесса в данный момент задействованные на Евро-2024 игроки.

Первый спарринг на сборах "горняки" сыграли 29 июня. Подопечные Пушича разгромили боснийский "Сараево" (4:1) с голами Сикана, Крыськива, Траоре и Эгиналдо.

К слову, ранее "Шахтер" выбрал домашний стадион на розыгрыш Лиги чемпионов.

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