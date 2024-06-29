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"Шахтар" розгромив "Сараєво" в першому спарингу літа

Брдо, Субота 29 червня 2024 20:27
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"Шахтар" розгромив "Сараєво" в першому спарингу літа Фото: "Гірники" розібралися зі столичним грандом Боснії і Герцеговини (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" упевнено здолав боснійський "Сараєво" в контрольному матчі на словенській землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний поєдинок

"Шахтар" – "Сараєво" – 4:1

Голи: Сікан, 12, Криськів, 32, Траоре, 67 (пенальті), Егіналдо, 84 – Олівейра, 51

"Гірники" активніше розпочали матч, поставивши на швидкий гол. Відкрити рахунок чемпіони України могли на 9-й хвилині, але Назарина ударом зі штрафного поцілив у поперечину. Зате скористався моментом через три хвилини Сікан, зігравши в дотик після комбінації Тобіаса та Кевіна.

"Шахтар" продовжив грати першим номером. Ось Кевін наважився на постріл із дистанції – мимо воріт. А згодом Бондаренко влучив у стійку. На 32-й хвилині команда Маріно Пушіча подвоїла перевагу. Це Криськів із другої спроби переграв кіпера після передачі Шведа.

На старті другої половини "Сараєво" розмочив рахунок. Олівейра потужним пострілом зі штрафного залишив поза справами Фесюна, який в перерві замінив Різника. Проте, розвинути локальний успіх боснійський гранд не зумів.

Більше того, "гірники" довели рахунок до розгромного. Спершу Траоре впевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Педрінью. Під завісу ж зустрічі Егіналдо з кількох метрів завершив триходівку за участі Цуканова та Невертона – 4:1 у підсумку.

Стартовий склад "Шахтаря": Різник – Тобіас, Назарина, Фарина, Азарові – Криськів – Швед, Бондаренко, Гомес, Кевін – Сікан

До слова, раніше Прем'єр-ліга сформувала календар на новий сезон.

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