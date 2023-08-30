"Шахтар" підписав новий контракт із основним нападником

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

22-річний українець розпочав черговий сезон у складі чемпіона України. Вихованець львівського футболу готовий надалі захищати кольори "гірників".

Сікан уклав із "Шахтарем" угоду на 5 років. Попередній контракт був чинним до літа наступного року, тож у січні він вже міг розпочинати перемовини з потенційними працедавцями. До лав вітчизняного гранда нападник перебрався взимку 2019 року.

У нинішньому сезоні Сікан провів 5 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 1 м'яч. Після травми Траоре українець конкуруватиме за місце в основі "гірників" із венесуельцем Келсі та співвітчизником В'юнником. Загалом у складі "Шахтаря" Сікан зіграв 60 поєдинків (12 голів).

Раніше "Шахтар" оголосив про перехід оборонця Азарові з "Црвени Звезди". Лівофланговий виконавець гратиме за "гірників" під 16-м номером. Белградці отримали за грузина орієнтовно 3 млн у євровалюті.