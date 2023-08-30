ua en ru
Ср, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Шахтар" підписав новий контракт із основним нападником

Київ, Середа 30 серпня 2023 09:45
UA EN RU
"Шахтар" підписав новий контракт із основним нападником Фото: Данило Сікан на тренуванні "гірників" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Форвард Данило Сікан продовжить виступи в складі донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

22-річний українець розпочав черговий сезон у складі чемпіона України. Вихованець львівського футболу готовий надалі захищати кольори "гірників".

Сікан уклав із "Шахтарем" угоду на 5 років. Попередній контракт був чинним до літа наступного року, тож у січні він вже міг розпочинати перемовини з потенційними працедавцями. До лав вітчизняного гранда нападник перебрався взимку 2019 року.

У нинішньому сезоні Сікан провів 5 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 1 м'яч. Після травми Траоре українець конкуруватиме за місце в основі "гірників" із венесуельцем Келсі та співвітчизником В'юнником. Загалом у складі "Шахтаря" Сікан зіграв 60 поєдинків (12 голів).

Раніше "Шахтар" оголосив про перехід оборонця Азарові з "Црвени Звезди". Лівофланговий виконавець гратиме за "гірників" під 16-м номером. Белградці отримали за грузина орієнтовно 3 млн у євровалюті.

До слова, раніше "Шахтар" вирвався в лідери Прем'єр-ліги після перемоги над "Колосом".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛ Шахтар Чемпионат Украины
NEWS
РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили
РФ запустила по Україні понад 40 ракет і дронів: скільки цілей збили
DAILY
Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше