"Шахтар" у меншості переграв "Колос" і вийшов у лідери Прем'єр-ліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 5-й тур

"Колос" – "Шахтар" – 0:2

Голи: Назарина, 25, Кащук, 45+2

Вилучення: Гочолейшвілі, 38 (Ш, пряма червона картка)

У дебюті зустрічі "гірники" двічі створили небезпеку зі стандартів. Козік пробив головою після кутового в оборонця, а на добиванні відправив м'яч вище воріт. Натомість Матвієнко чергову подачу від кутового прапорця спрямував повз дальню стійку.

Повів "Шахтар" на 25-й хвилині. До організації гольової атаки долучилися четверо виконавців команди Патріка ван Леувена. На фініші випаду "гірників" Криськів прострілив уздовж воріт, Сікан чи то не зміг пробити, чи то продовжив далі, а Назарина пробив у порожні ворота.

Повернути інтригу в поєдинок вирішив Гочолейшвілі. Оборонець грубо в'їхав у Богданова та після втручання VAR отримав пряму червону картку. Вилучення грузина стало вже четвертим у складі "Шахтаря" за п'ять турів чемпіонату.

Утім, "гірники" зуміли закріпити свою перевагу ще до перерви. Гол у роздягальню чемпіон України оформив на другій доданій арбітром хвилині. Це Криськів класним пасом вивів на ударну позицію Кащука, а той у дотик переграв кіпера "хліборобів" Фесюна.

У другій половині "Колос" заграв активніше. Уже на початку тайму Демченко опинився з м'ячем по центру воріт після передачі Лучкевича, але пробив вище рамки. Натомість Мякушко влаштував сольний прохід із ударом повз стійку.

Згодом двічі впродовж кількох хвилин в епіцентрі подій опинився Салабай. Спершу молодий нападник пробив через себе з відскока в межах штрафного – Різник витягнув м'яч із-під поперечини. А в другому епізоді воротар "гірників" витягнув удар "хлібороба" головою.

Та поступово гра заспокоїлася. Фінального штурму від "Колоса" глядачі так і не дочекалися, тож "Шахтар" відсвяткував третю перемогу в сезоні. "Гірники" вийшли в лідери першості (11 очок). Ковалівці опинилися на 5-й сходинці (8 пунктів).