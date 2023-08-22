"Шахтар" оголосив про трансфер оборонця збірної Грузії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

21-річний грузин – черговий літній новачок чемпіона України. Тепер на обох флангах оборони "гірників" виступатимуть кавказці, адже правий край закрив інший захисник збірної Грузії – Гіоргі Гочолейшвілі.

Азарові підписав із "Шахтарем" контракт на 5 років. "Црвена Звезда" отримала за оборонця орієнтовно 3 млн євро. Лише торік сербський гранд придбав грузина з батумського "Динамо" всього за 300 тисяч у євровалюті.

Азарові – вихованець тбіліського "Динамо", хоч і народився в Батумі. У столиці Грузії провів 14 матчів у всіх турнірах, а в січні 2021-го перебрався до "динамівців" рідного міста (65 поєдинків, 4 м'ячі, 10 асистів). У лавах же "Црвени Звезди" зіграв 26 матчів (3 результативні передачі). Тричі став чемпіоном Грузії та здобув титул 2022/23 у Сербії.

Раніше "Шахтар" обрав домашній стадіон на єврокубки нинішнього сезону. Тимчасовою домівкою "гірників" став "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. У вересні чемпіон України стартуватиме на груповому етапі Ліги чемпіонів.