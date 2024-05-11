"Шахтар" переграв "Динамо" в Класичному і здобув ювілейний титул чемпіона України

Україна, Прем'єр-ліга, 28-й тур

"Шахтар" – "Динамо" – 1:0

Гол: Судаков, 33 (пенальті)

На старті зустрічі першим номером діяли "гірники". Підопічні Маріно Пушіча більше контролювали м'яч, а на спроби киян перейти до атакувальних дій відповідали високим пресингом. Перший момент виник на 9-й хвилині – Сікан пробив із рикошетом від Дячука, але Бущан встиг зреагувати.

"Динамо" відповіло через кілька хвилин дальнім пострілом Кабаєва – Різник зумів парирувати. У середині тайму "біло-сині" відсунули перебіг подій подалі від власних воріт. Утім, "Шахтар" виглядав гостріше. Наприклад, Судаков упав на вході в штрафний, але арбітр розібрався в епізоді та виписав "гірчичник" за симуляцію.

На 29-й хвилині "гірники" організували атаку з лівого флангу – Кевін прострілив, а Сікан із льоту влучив у Вівчаренка. Донеччани просигналізували про гру рукою, але суддівській бригаді довелося покластися на відеоповтори. Зрештою, одинадцятиметровий призначили, а Судаков із позначки впевнено переграв Бущана.

Пропущений м'яч вивільнив атакувальний потенціал "Динамо". До кінця першої половини та на старті другої вже команда Олександра Шовковського володіла ініціативою. Ще до перерви пильність Різника перевірив Тимчик, а Шапаренко на добиванні пробив повз стійку. Серія ж кутових у другій 45-хвилинці ледь не обернувся голом Попова, але Різник ефектно витягнув м'яч із дев'ятки.

Проте, "Шахтар" міцно зацементував підходи до володінь Різника. Як наслідок, столичний гранд перейшов до ударів із дистанції. Двічі наважився пробити здалеку Бражко – над воротами та в руки голкіперу. А згодом Попов після кутового ударом скорпіона відправив м'яч над поперечиною.

"Гірники" ж намагалися впіймати киян у контратаках. Зокрема, Кевін відправив м'яч повз ворота. Натомість Траоре в одному з таких випадів донеччан лише трохи недокрутив м'яч у дальню дев'ятку з лінії штрафного.

Зрештою, "гірники" втримали переможний рахунок і стали недосяжними для конкурентів нагорі турнірної таблиці УПЛ. "Гірники" набрали 70 очок і за два тури до кінця сезону завоювали 15-й чемпіонський титул в історії. "Динамо" ж залишиться другим. Наразі в команди 63 пункти.