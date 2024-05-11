"Шахтер" обыграл "Динамо" в Классическом и завоевал юбилейный титул чемпиона Украины

Украина, Премьер-лига, 28-й тур

"Шахтер" – "Динамо" – 1:0

Гол: Судаков, 33 (пенальти)

На старте встречи первым номером действовали "горняки". Подопечные Марино Пушича больше контролировали мяч, а на попытки киевлян перейти к атакующим действиям отвечали высоким прессингом. Первый момент возник на 9-й минуте – Сикан пробил с рикошетом от Дячука, но Бущан успел среагировать.

"Динамо" ответило несколько минут спустя дальним выстрелом Кабаева – Ризнык сумел парировать. В середине тайма "бело-синие" отодвинули ход событий подальше от собственных ворот. Впрочем, "Шахтер" выглядел острее. К примеру, Судаков упал на входе в штрафную, но арбитр разобрался в эпизоде и выписал "горчичник" за симуляцию.

На 29-й минуте "горняки" организовали атаку с левого фланга – Кевин прострелил, а Сикан с лета попал в Вивчаренко. Дончане просигнализировали об игре рукой, но судейской бригаде пришлось положиться на видеоповторы. В конце концов, одиннадцатиметровый был назначен, а Судаков с отметки уверенно переиграл Бущана.

Пропущенный м'яч высвободил атакующий потенциал "Динамо". К концу первой половины и на старте второй команда Александра Шовковского владела инициативой. Еще до перерыва бдительность Ризныка проверил Тымчик, а Шапаренко на добивании пробил мимо штанги. Серия же угловых во второй 45-минутке едва не обернулся голом Попова, но Ризнык эффектно вытащил мяч из девятки.

Тем не менее, "Шахтер" прочно зацементировал подходы к владениям Ризныка. В результате столичный гранд перешел к ударам с дистанции. Дважды решился пробить издали Бражко – выше ворот и в руки голкипера. Впоследствии Попов после углового ударом скорпиона отправил мяч над перекладиной.

"Горняки" же пытались поймать киевлян в контратаках. В частности, Кевин отправил мяч мимо ворот. Траоре же в одном из таких выпадов дончан лишь немного недокрутил мяч в дальнюю девятку с линии штрафной.

В конце концов "горняки" удержали победный счет и стали недосягаемыми для конкурентов наверху турнирной таблицы УПЛ. "Горняки" набрали 70 очков и за два тура до конца сезона завоевали 15-й чемпионский титул в истории. "Динамо" же останется вторым. В данный момент у команды 63 пункта.