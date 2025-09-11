ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Шахтар" отримав зворушливий лист українською від суперника у Лізі конференцій

Четвер 11 вересня 2025 23:55
UA EN RU
"Шахтар" отримав зворушливий лист українською від суперника у Лізі конференцій Фото: Гравці ФК "Брейдаблік" (Knattspyrnudeild Breiðabliks)
Автор: Андрій Костенко

Донецький "Шахтар" несподівано отримав лист від свого майбутнього суперника у Лізі конференцій – ісландського "Брейдабліка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х "гірників".

Що написали ісландці

Ісландський клуб надіслав листа українською мовою, висловивши повагу до донецької команди та побажавши швидкої зустрічі.

"Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з одним із відомих імен європейського футболу. Слава Україна", – буквально написано у посланні.

&quot;Шахтар&quot; отримав зворушливий лист українською від суперника у Лізі конференцій

Що відомо про "Брейдаблік"

Матч "Шахтаря" проти ісландського клубу відбудеться 6 листопада о 19:45 у рамках 3-го туру основного етапу Ліги конференцій. Гра буде номінально домашньою для українського клубу та пройде на стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові.

"Брейдаблік" – чинний чемпіон Ісландії, він виграв національний турнір 2024 року (першість в країні проходить за схемою "весна-осінь").

У поточному сезоні єврокубків стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів, але вибув звідти, як і з відбору до Ліги Європи. Перемога у плей-офф раунді над "Віртусом" із Сан-Маріно дозволила команді пробитися до основного раунду Ліги конференцій.

"Брейдаблік" вже має досвід зустрічей з українським суперником у єврокубках. У груповому раунді Ліги конференцій-2023/24 ісландці грали з луганською "Зорею" та двічі поступилися – 0:1, 0:4.

"Шахтар" у Лізі конференцій-2025/26

Окрім "Брейдабліка", "гірники" зіграють в основному раунді турніру з шотландським "Абердіном", польською "Легією", ірландським "Шемрок Роверс", мальтійським "Хамрун Спартанс" та хорватською "Рієкою".

Розклад матчів "Шахтаря" у ЛК:

  • 2 жовтня, 22:00. "Абердін" (виїзд)
  • 23 жовтня, 19:45. "Легія" (вдома)
  • 6 листопада, 19:45. "Брейдаблік" (вдома)
  • 27 листопада, 22:00. "Шемрок Роверс" (виїзд)
  • 11 грудня, 22:00. "Хамрун Спартанс" (виїзд)
  • 18 грудня, 22:00. "Рієка" (вдома)

Для виходу до плей-офф турніру треба фінішувати в числі 24-х кращих команд з 36-ти учасників.

Раніше ми повідомили, що влучання дрона в будинок Судакова в Києві може зірвати його дебют у "Бенфіці".

Також читайте та дивіться, як українець приніс перемогу "Барселоні" на юнацькому клубному ЧС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Шахтар
Новини
МВФ побачив величезну "дірку" у фінансуванні України, - Bloomberg
МВФ побачив величезну "дірку" у фінансуванні України, - Bloomberg
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії