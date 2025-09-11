"Шахтар" отримав зворушливий лист українською від суперника у Лізі конференцій

Донецький "Шахтар" несподівано отримав лист від свого майбутнього суперника у Лізі конференцій – ісландського "Брейдабліка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х "гірників" .

Що написали ісландці

Ісландський клуб надіслав листа українською мовою, висловивши повагу до донецької команди та побажавши швидкої зустрічі.

"Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з одним із відомих імен європейського футболу. Слава Україна", – буквально написано у посланні.

Що відомо про "Брейдаблік"

Матч "Шахтаря" проти ісландського клубу відбудеться 6 листопада о 19:45 у рамках 3-го туру основного етапу Ліги конференцій. Гра буде номінально домашньою для українського клубу та пройде на стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові.

"Брейдаблік" – чинний чемпіон Ісландії, він виграв національний турнір 2024 року (першість в країні проходить за схемою "весна-осінь").

У поточному сезоні єврокубків стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів, але вибув звідти, як і з відбору до Ліги Європи. Перемога у плей-офф раунді над "Віртусом" із Сан-Маріно дозволила команді пробитися до основного раунду Ліги конференцій.

"Брейдаблік" вже має досвід зустрічей з українським суперником у єврокубках. У груповому раунді Ліги конференцій-2023/24 ісландці грали з луганською "Зорею" та двічі поступилися – 0:1, 0:4.

"Шахтар" у Лізі конференцій-2025/26

Окрім "Брейдабліка", "гірники" зіграють в основному раунді турніру з шотландським "Абердіном", польською "Легією", ірландським "Шемрок Роверс", мальтійським "Хамрун Спартанс" та хорватською "Рієкою".

Розклад матчів "Шахтаря" у ЛК:

2 жовтня, 22:00. "Абердін" (виїзд)

23 жовтня, 19:45. "Легія" (вдома)

6 листопада, 19:45. "Брейдаблік" (вдома)

27 листопада, 22:00. "Шемрок Роверс" (виїзд)

11 грудня, 22:00. "Хамрун Спартанс" (виїзд)

18 грудня, 22:00. "Рієка" (вдома)

Для виходу до плей-офф турніру треба фінішувати в числі 24-х кращих команд з 36-ти учасників.