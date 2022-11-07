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"Шахтар" отримав суперника в плей-офф Ліги Європи

Фото: "Шахтар" перед останнім матчем у групі Ліги чемпіонів (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

У рамках 1/16 фіналу Ліги Європи 2022/23 донецький "Шахтар" зустрінеться з командою, що фінішувала другою на груповому етапі турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

УЄФА провів жеребкування 7 листопада в штаб-квартирі організації у швейцарському Ньйоні. Суперників дізналися 16 команд – невдахи групового етапу Ліги чемпіонів і колективи з груп Ліги Європи.

Перед жеребкуванням "Шахтар" потрапив до кошика "несіяних" команд. Це унеможливило зустрічі "гірників" із амстердамським "Аяксом", леверкузенським "Байєром", "Барселоною", лісабонським "Спортінгом", "Зальцбургом", "Севільєю" і туринським "Ювентусом".

Суперником "гірників" стане французький "Ренн". На груповому етапі турніру "червоно-чорні" двічі обіграли київське "Динамо" (2:1, 1:0). Переможцем квартету став стамбульський "Фенербахче". Перший матч відбудеться 16 лютого, матч-відповідь – 23 лютого.

Усі пари 1/16 фіналу Ліги Європи 2022/23:

  • "Барселона" – "Манчестер Юнайтед"
  • "Ювентус" – "Нант"
  • "Спортінг" – "Мідтьюлланн"
  • "Шахтар" – "Ренн"
  • "Аякс" – "Уніон" Берлін
  • "Байєр" – "Монако"
  • "Севілья" – ПСВ
  • "Зальцбург" – "Рома"

Раніше відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Фіналісти попереднього розіграшу – "Ліверпуль" і мадридський "Реал – зустрінуться вже в першому раунді плей-офф. Окрім того, французький ПСЖ конкуруватиме за місце в чвертьфіналі з мюнхенською "Баварією".

До слова, раніше "Шахтар" зазнав фіаско від РБ "Лейпциг" і вилетів до плей-офф Ліги Європи.

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