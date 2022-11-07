ua ru
Пн, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ліга чемпіонів: визначилися пари 1/8 фіналу головного єврокубка

Новость на русском →
Ньйон, Понеділок 07 листопада 2022 13:20
Ліга чемпіонів: визначилися пари 1/8 фіналу головного єврокубка Фото: "Баварія" виграла всі 6 матчів групового етапу цьогоріч (facebook.com/fcbayern.en)
Автор: Антон Федорців

Найсильніші команди Європи дізналися суперників у першому раунді плей-офф Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

У штаб-квартирі УЄФА 7 листопада відбулася церемонія жеребкування 1/8 фіналу Кубка чемпіонів. Перед заходом 8 команд, що стали переможцями групового етапу, отримали статус "сіяних". Другі команди квартетів – "несіяні".

Статус дострокового фіналу отримали два протистояння – англійського "Ліверпуля" і мадридського "Реала", які розіграли трофей цьогоріч, а також "Парі Сен-Жермен" і мюнхенської "Баварії". Натомість інший кривдник донецького "Шахтаря" – РБ "Лейпциг" – зустрінеться з англійським "Манчестер Сіті".

Матчі першого раунду плей-офф запланували на лютий-березень. Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 14-15 лютого та 21-22 лютого. Матчі-відповіді – 7-8 березня і 14-15 березня.

Усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23:

  • РБ "Лейпциг" – "Манчестер Сіті"
  • "Брюгге" – "Бенфіка"
  • "Ліверпуль" – "Реал"
  • "Мілан" – "Тоттенхем"
  • "Айнтрахт" – "Наполі"
  • "Боруссія" Д – "Челсі"
  • "Інтер" – "Порту"
  • ПСЖ – "Баварія"

Ліга чемпіонів: визначилися пари 1/8 фіналу головного єврокубка

До слова, раніше "Шахтар" зазнав фіаско від РБ "Лейпциг" і вилетів до плей-офф Ліги Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баварія Порту Реал Тоттенхэм ПСЖ Мілан Брюгге Лейпциг Ливерпуль Манчестер Сити Челси Ліга чемпіонів Боруссия Наполи Бенфика
NEWS
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
В Україну прибули системи ППО NASAMS та Aspide, - Резніков
DAILY
Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент Чому Захід не поспішає передавати Україні авіацію. Та яких літаків не вистачає ЗСУ