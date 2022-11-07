RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Шахтер" получил соперника в плей-офф Лиги Европы

Фото: "Шахтер" перед последним матчем в группе Лиги чемпионов (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

В рамках 1/16 финала Лиги Европы 2022/23 донецкий "Шахтер" встретится с командой, финишировавшей второй на групповом этапе турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

УЕФА провел жеребьевку 7 ноября в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне. Соперников узнали 16 команд – неудачники группового этапа Лиги чемпионов и коллективы из групп Лиги Европы.

Перед жеребьевкой "Шахтер" попал в корзину "несеянных" команд. Это сделало невозможным встречи "горняков" с амстердамским "Аяксом", леверкузенским "Байером", "Барселоной", лиссабонским "Спортингом", "Зальцбургом", "Севильей" и туринским "Ювентусом".

Соперником "горняков" станет французский "Ренн". На групповом этапе турнира "красно-черные" дважды обыграли киевское "Динамо" (2:1, 1:0). Победителем квартета стал стамбульский "Фенербахче". Первый матч состоится 16 февраля, ответный – 23 февраля.

Все пары 1/16 финала Лиги Европы 2022/23:

  • "Барселона" – "Манчестер Юнайтед"
  • "Ювентус" – "Нант"
  • "Спортинг" – "Мидтьюлланн"
  • "Шахтер" – "Ренн"
  • "Аякс" – "Унион" Берлин
  • "Байер" – "Монако"
  • "Севилья" – ПСВ
  • "Зальцбург" – "Рома"

Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Финалисты предыдущего розыгрыша – "Ливерпуль" и мадридский "Реал" – встретятся уже в первом раунде плей-офф. Кроме того, французский ПСЖ будет конкурировать за место в четвертьфинале с мюнхенской "Баварией".

К слову, ранее "Шахтер" потерпел фиаско от РБ "Лейпциг" и вылетел в плей-офф Лиги Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига ЕвропыШахтер