"Шахтер" получил соперника в плей-офф Лиги Европы

УЕФА провел жеребьевку 7 ноября в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне. Соперников узнали 16 команд – неудачники группового этапа Лиги чемпионов и коллективы из групп Лиги Европы.

Перед жеребьевкой "Шахтер" попал в корзину "несеянных" команд. Это сделало невозможным встречи "горняков" с амстердамским "Аяксом", леверкузенским "Байером", "Барселоной", лиссабонским "Спортингом", "Зальцбургом", "Севильей" и туринским "Ювентусом".

Соперником "горняков" станет французский "Ренн". На групповом этапе турнира "красно-черные" дважды обыграли киевское "Динамо" (2:1, 1:0). Победителем квартета стал стамбульский "Фенербахче". Первый матч состоится 16 февраля, ответный – 23 февраля.

Все пары 1/16 финала Лиги Европы 2022/23:

"Барселона" – "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" – "Нант"

"Спортинг" – "Мидтьюлланн"

"Шахтер" – "Ренн"

"Аякс" – "Унион" Берлин

"Байер" – "Монако"

"Севилья" – ПСВ

"Зальцбург" – "Рома"

Ранее состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Финалисты предыдущего розыгрыша – "Ливерпуль" и мадридский "Реал" – встретятся уже в первом раунде плей-офф. Кроме того, французский ПСЖ будет конкурировать за место в четвертьфинале с мюнхенской "Баварией".