ua ru
Ср, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Шахтар" розгромно програв РБ "Лейпциг" у групі Ліги чемпіонів і вилетів до Ліги Європи

Новость на русском →
Варшава, Середа 02 листопада 2022 21:33
"Шахтар" розгромно програв РБ "Лейпциг" у групі Ліги чемпіонів і вилетів до Ліги Європи Фото: Іван Петряк (ліворуч) стати героєм "Шахтаря" не зумів (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Фіаско завершився для донецького "Шахтаря" матч вирішального туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 проти німецького РБ "Лейпциг".

Детальніше про поєдинок – у звіті РБК-Україна.

Ліга чемпіонів, група F, 6-й тур

"Шахтар" – РБ "Лейпциг" – 0:4

Голи: Нкунку, 10, Сілва, 50, Собослай, 62, Ольмо, 68

Розпочали суперники обережно, але "червоні бики" швидко зуміли створити небезпеку біля воріт господарів. Уже на 8-й хвилині Вернер отримав пас п'ятою від Нкунку та пробив у ноги Трубіну. А за дві хвилини атакувальний дует "Лейпцига" результативно обмінявся ролями.

Більше старань доклав Нкунку. Він пішов у пресинг на чужій половині, відібрав м'яч у "гірників", просунувся вперед і відпасував Вернеру. Той з лівого кута штрафного майданчика пробив, але кіпер "Шахтаря" відбив м'яч убік, та на добиванні опинився Нкунку та холоднокровно відправив сферу в сітку.

&quot;Шахтар&quot; розгромно програв РБ &quot;Лейпциг&quot; у групі Ліги чемпіонів і вилетів до Ліги Європи

Після раннього гола матч перейшов у фазу позиційної боротьби. Окремі спалахи активності виникали з ініціативи виконавців із високим рівнем майстерності. Ось Мудрик на швидкості протягнув м'яч із власної половини, але його прорив погасили відразу двоє оборонців гостей. А Форсберг після вривання до карної зони пробив у руки Трубіну.

Інші ж перейшли на удари зі середньої та дальньої дистанції. Той же Собослай пробив над воротами з лінії штрафного, а Петряк двічі намагався поцілити в дальні кути – безрезультатно. Натомість необачним виходом Блазвіха з воріт під завісу тайму не змогли скористатися ні Траоре, ні Мудрик.

&quot;Шахтар&quot; розгромно програв РБ &quot;Лейпциг&quot; у групі Ліги чемпіонів і вилетів до Ліги Європи

Усі ж сподівання на інтригу РБ "Лейпциг" фактично вбив на старті другої половини. На 50-й хвилині після флангового навісу Раума м'яч на стійку трохи курйозно скинув Сімакан, а Сілва проштовхнув сферу в сітку – 0:2.

Відразу ж Форсберг міг робити рахунок розгромним. Проте, його обвідний удар після передачі Нкунку пройшов вище воріт. У відповідь "гірники" організували випад для Траоре, але його прорив у чудовому стилі, та ще й без фолу, зупинив Кампль.

А згодом остаточно всі надії "Шахтаря" на позитивний результат "червоні бики" поховали подвійним ударом. Спершу Нкунку вивів Собослая на побачення з Трубіним, а угорець прокинув повз воротаря і відправив м'яч у порожні ворота. Невдовзі ж Ольмо в атаці другим темпом отримав пас на вході в штрафний і технічно поклав м'яч у дальній кут.

&quot;Шахтар&quot; розгромно програв РБ &quot;Лейпциг&quot; у групі Ліги чемпіонів і вилетів до Ліги Європи

Фінальні 20 хвилин після такого бурхливого старту перетворилися у формальність. "Шахтар" не зміг оформити ще один подвиг і вирушив до 1/16 фіналу Ліги Європи. Там "гірники" зіграють наприкінці зими. У паралельному ж матчі квартету мадридський "Реал" знищив "Селтік" (5:1).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лейпциг Шахтар Ліга чемпіонів
NEWS
Чернишов подав у Раду заяву про звільнення з Кабміну
Чернишов подав у Раду заяву про звільнення з Кабміну
DAILY
"Ми не другий Маріуполь". Як живе Нікополь під обстрілами росіян та по сусідству з ЗАЕС
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми не другий Маріуполь". Як живе Нікополь під обстрілами росіян та по сусідству з ЗАЕС